«عمل حائل» يحقق المركز الثاني في الأداء على مستوى المناطق

حقق مكتب العمل في منطقة حائل المركز الثاني علی مستوی الاداء لشهر أبريل 2019 علی مستوی المناطق والذي يأتي امتداد لإنجازات المكتب المتصاعدة، بدعم وتوجيه صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل.

وثمن مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فريح بن محمد العياد، جهود الزملاء والزميلات منسوبي المكتب للعمل المميز والجهد البارز لذي يقدمونه، مطالباً إياهم بالاستمرارية في التميز والتحفيز في أداء العمل وخدمة المواطن والمقيم على حد سواء، وأعرب عن أمله بتحقيق التميز على كافة مستويات فروع وإدارات الوزارة في منطقة حائل.

من جهته وصف مدير مكتب العمل في حائل فواز الغبيشي، تحقيق هذا المركز بالإنجاز، مؤكداً أن ذلك دليل على حسن عمل وأداء مكتب العمل بالمنطقة واستمراريته في تقديم الخدمات المرضية، وفق توجيهات ودعم سمو أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن فهد بن مقرن، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي.