نجم تطلق خدمة استقبال مطالبات شركات التأمين في الرياض

أطلقت شركة نجم لخدمات التأمين خدمة استقبال المطالبات لبعض شركات التأمين بفروع نجم في مدينة الرياض بهدف تسهيل خدمات ما بعد الحوادث على العملاء.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للنهج الذي تتبعه نجم في استقبال مطالبات بعض شركات التأمين في كافة مدن المملكة، إذ أطلقت هذه الخدمة سابقاً في فرعيها في جدة والدمام ايضاً، و بنهج شركة نجم لتقديم الخدمات للعملاء بجودة عالية,تم توظيف كادر سعودي عالي الكفاءة وتأهيل الموظفين و الموظفات بدورات مستمرة لخدمة العملاء بما يتوافق مع رؤية شركة نجم و خدماتها.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخدمة في رفع جودة الخدمات المقدمة بشكل افضل واسرع من قبل نجم وشركات التأمين التي تستقبل نجم مطالباتها والتي يمكن معرفتها من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

وفي هذا الصدد أشار الرئيس التنفيذي في شركة نجم د. محمد السليمان «إلى أن خدمة استقبال مطالبات عملاء شركات التأمين من شأنها أن تعزز من خدمات نجم المقدمة لشركات التأمين على مختلف الأصعدة»، وأضاف: «سوف تحقق هذه الخطوة فائدة أكبر للمستفيد النهائي وخصوصاً فيما يتعلق باستلام المطالبات نيابة عن شركات التأمين».

وأكد «أن شركة نجم تتطلع دائماً إلى تقديم خدمات متكاملة للمستفيدين من التأمين من مواطنين ومقيمين».

ومع هذه الخدمة تُعتبر فروع شركة نجم بمثابة الممثل لشركات التأمين في استقبال المطالبات وتؤدي دور مقدم الخدمة باستلام كل الوثائق وأوراق المطالبات وإرسالها إلى شركات التأمين بشكل الكتروني، ومن ثم المتابعة مع شركات التأمين حتى اعتماد المطالبات أو الرد بشأنها الكترونياً. وتقوم فروع شركة نجم ومكاتبها المنتشرة، بتسهيل وتسريع عمليات التواصل بين شركات التأمين ومقدمي المطالبات مما يضمن إنجازها بأسلوب مريح لكلا الطرفين ضمن منظومة الكترونية متكاملة.