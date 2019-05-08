أعلنت شركة “بوكونسبت”، السلسلة الدنماركية الأعرق عالمياً في صناعة الأثاث، عن افتتاحها أكبر متاجرها في العالم في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك في مركز أركيد سنتر على طريق الملك فهد بتاريخ 30 أبريل 2019. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية “بوكونسبت” الرامية للتوسع والوصول لأكبر شريحة من العملاء والمساهمة في تحقيق اقتصاد متنوع في المملكة العربية السعودية وفقا لرؤية 2030.

كما يسر بوكونسبت الكشف عن فرعها رقم 300 في العالم، حيث تم اختيار فرع الرياض المقرر الاحتفال بافتتاحه في 30 أبريل ليكون الفرع رقم 300 لبوكونسبت.

وسيدشّن المدير العام لشركة البنيان للتجارة والمقاولات (بوكونسبت السعودية) السيد عمر حسان أسعد الفرع الجديد خلال حفل افتتاح خاص بحضور سعادة سفير دولة الدانمارك في المملكة وعدد من السفراء والشخصيات الدبلوماسية من كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأوكرانيا، إضافة إلى حشد من كبار الشخصيات والمؤثرين الاجتماعيين وروّاد القطاع.

وتقيم الشركة بهذه المناسبة حفل افتتاح يحضره عدد من مصممي الأثاث في الشركة الذين سيقدمون جولات شخصية لزوّار المتجر، إلى جانب حضور عدد من رواد الصناعة وتقديم العروض الخاصة بهم؛ كما يتخلل الافتتاح عروضاً ترفيهية وموسيقية وتقديم الهدايا للمشاركين.

تبلغ مساحة المتجر الجديد 1600 متر مربع، وتُعرض فيه مجموعة متنوعة من تجهيزات الأثاث والمفروشات والإضاءة والإكسسوارات المناسبة لغرف المعيشة والطعام والنوم والمكاتب المنزلية، بالإضافة إلى تجهيزات المساحات الخارجيةو ولا ننتهي عند ذلك بل لدينا قسم خاص بالمشاريع الذي يوفر أثاث صنع خصيصاً من بوكونسبت لتلبية المشاريع المنزلية والفندقية والمكتبية بالتعاون مع مصممين عالميين مثل مورتن جورجسن وكريم راشيد وهينريك بيدرسن وغيرهم.

وتحرص “بوكونسبت” من خلال تصاميمها المختلفة والحصرية على تقديم المنتجات المتنوعة لتلبي جميع أذواق واحتياجات العملاء، كما توفر خدمة التصميم الداخلي المتكاملة بأيدي مصممين محترفين سعوديين، حيث يقوم المصمم بدراسة احتياجات العميل وأسلوب حياته الخاص، ثم يأخد القياسات ويضع الخطط المفصلة، سواء في المتجر أو في منزل العميل.

جديرٌ بالذكر أن “بوكونسبت” تمتلك خبرة واسعة في مجال تصميم وتطوير وإنتاج الأثاث على مدى 65 عاماً، حيث أُسست في الدنمارك في عام 1952، وتطوّرت من متجر صغير في بلدة هيرنينج إلى سلسلة عالمية من المتاجر المنتشرة في 65 دولة.