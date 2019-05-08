ينطلق “موسم رمضان” تحت مظلة “مواسم السعودية” ويسعى الى إثراء التجربة الثقافية والترفيهية والرياضية والدينية في المدن السعودية.

تهدف هذه الفعاليات المختلفة الى تعزيز الروابط الإجتماعية وروح التعاون والتضامن، فضلاً عن تعزيز إندماج الفرد بالمجتمع وتكريس روح الأخوة والتسامح والتلاقي لما فيه توطيد العلاقات بين أفراد المجتمع الواحد.

ويرتكز توجه “موسم رمضان” على إبراز فضائل الشهر الكريم وذلك في كل من المدن الاساسية في المملكة العربية السعودية. ويسلط الضوء على مجموعة من الفعاليات المتنوعة بين الترفيه والرياضة والنشاطات التي تثري تجربة زوار منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك.

يتخلل “موسم رمضان” باقة من الفعاليات وأبرزها، فعاليات في المنطقة المركزية للحرم ومجموعة من البطولات الرياضية مثل (بطولة كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة وبطولة كرة القدم للصالات). كما سيضم “موسم رمضان” عروض ثلاثية الأبعاد من خلال جولة تفاعلية عبر فيلم قصير عن حياة بلال بن رباح، فضلاً عن مسابقة الالعاب الالكترونية وفعاليات أخرى مثل فعالية مصنع كسوة الكعبة المشرفة ومعرض السيرة النبوية ومعرض عمارة الحرمين الشريفين وفعالية رمضان وأسرار القمر وليالي الخليل الرمضانية وغيرها الكثير.

“موسم رمضان” الذي إنطلق مع بداية شهر رمضان يستمر بفعالياته حتى نهاية هذا الشهر الفضيل.