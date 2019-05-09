في إطار خططها التوسعية، احتفلت إدارة شركة شدا للضيافة بافتتاح أحدث فنادقها في عروس البحر الأحمر مدينة جدة، فندق “شدا التنفيذي – فرع السلامة”، والمستوحى من معاني اللون الأزرق البحري بصبغة عصرية مميزة.

وبهذه المناسبة، أشارت الرئيس التنفيذي لشركة شدا للضيافة السيدة ريم قراش “إن هذا الفندق يمثّل توجه الشركة الاستراتيجي في قطاع الضيافة السعودية من خلال توسعها الجغرافي في مناطق مختلفة داخل المملكة، حيث تضمّ محفظتها الاستثمارية 3 منشآت فندقية، ومشغلة لعدة فنادق أخرى، إضافة إلى 8 منشآت أخرى قيد التخطيط والإنشاء خلال العامين القادمين في مختلفة أنحاء المملكة العربية السعودية.

كما توجهت ببالغ التقدير إلى الكفاءات الوطنية الذي ساهم في تطوير الفندق الفريد من نوعه بتصاميمه المبتكرة والذي يمثّل تجربة مختلفة بخدمات فندقية عالية الجودة ذات فئة 3 أو 4 نجوم.

ويتكوّن فندق شدا التنفيذي – فرع السلامة من 88 غرفة فندقية، ويتميّز بكونه وجهة شبابية وعمليّة في الوقت ذاته، ورواد الأعمال الباحثين عن إقامة مريحة و اقتصادية، بنمط عصري وبتجربة ضيافة غير مألوفة؛ حيث تم تنفيذ جماليات هذا الفندق وتصميماته المبتكرة عبر التعاون مع 12 فناناً سعودياً في مختلف تفاصيل المكان وأبعاده وبمجالات مختلفة منها: “الموسيقى، تصميم الأثاث والإكسسوارات، واللوحات الفنية”، وذلك لأهمية راحة الضيف في المكان ورضا حواسه في فندق يُبرز طابع الفن الأصيل المنحدر من الثقافة الجنوبية.

ويحتضن الفندق مساحات ذكية وواسعة وخدمات متكاملة ومدروسة لتحقق أفضل تجربة للضيوف، لا سيما على مستوى الخدمات الغذائية، الصحية والترفيهية، إضافة إلى المساحات الخاصة بالأعمال. وتشتمل الأقسام على كل من: مطعم رحى، السينما المنزلية، النادي الصحي، غرفة ألعاب، مساحة عمل مشتركة لرجال الأعمال، “ترّاس” يطلّ على المدينة، وغيرها من الخدمات يقدّمها الفندق عبر باقات من العروض المميزة.

يذكر أن شركة شدا للضيافة راعت في استراتيجيتها الالتزام بالصبغة التراثية ذات البعد الحضاري للمملكة بالتوافق مع المعايير العالمية. وقد نفّذت ذلك أخيراً عبر منتجاتها في 3 علامات تجارية وبهوية مميّزة لكل منها والمتمثّلة في: أجنحة شدا المرتبطة باللون الطوبي الأحمر، والتي تمثل العائلة، الرعاية والراحة. وأجنحة شدا التنفيذي التي ترتبط بشكل مباشر بالألوان البحرية التي تعبّر عن الحياة الاجتماعية، الطاقة والإبداع. وفنادق شدا التي تمزج اللون الأخضر بالانتعاش والترحيب. وتم ذلك بالتعاون مع فريق عمل متخصص يضمّ نخبة من الكفاءات المتميزة في مجال الضيافة الفندقية.