«جامعة حائل» تكرم طالبة تمريض انقذت طفل من الغرق

كرم عميد كلية التمريض في جامعة حائل الدكتور فرحان الشمري، الطالبة سهام زايد الفهيقي، وذلك نظير تسجيلها موقفاً بطولياً والتزامها بشرف المهنة التي تدرسها وتتعلمها، حيث قامت الطالبة سهام وهي أحد طالبات كلية التمريض في جامعة حائل، بتقديم الإسعافات الأولية لطفل سقط في مسبح بإحدى الاستراحات، ما أدى إلى تعرضه لحالة غرق، إلا أن العناية الإلهية ثم مساعدة سهام أعادته للحياة.

وتفصيلاً، ذكرت الطالبة سهام الفهيقي قصة مساعدتها للطفل، بأنها كانت بإحدى الاستراحات، حيث تعرض أحد الأطفال للغرق وتم إخراجه من المسبح، وقامت على الفور بإجراء إنعاش قلبي رئوي للطفل حتى عادت مؤشرات الحياة له، ثم وجهت بنقله فوراً إلى أقرب مستشفى لاستكمال عملية العلاج اللازم، وأضافت الفهيقي، بأن صحة الطفل مطمئنة حالياً، مؤكدةً بأن ماقامت به ما هو الا جزء مما تعلمته في كلية التمريض والدورات التدريبية التي حصلت عليها.