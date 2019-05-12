غذاؤكم أمانة لدواجن الوطنية يتوقف في رمضان ويعود بعد العيد في UFM

أعلن مستشار العلاقات العامة والإعلام بشركة دواجن الوطنية الدكتور تركي العيار بأن برنامج (غذاؤكم أمانة) الذي تعده إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشركة وتقدمه بشكل مباشر كل أثنين من الساعة 5 إلى 6 مساء في إذاعة UFM متوقف طيلة شهر رمضان المبارك على أن يعاود نشاطه بحلة جديدة وجوائز أكثر بعد عيد الفطر.

وأضاف د. العيار بأن حلقات البرنامج المعروضة في الأشهر الماضية والبالغة 13 حلقة قد حظيت برضا واستحسان كثير من المستمعين والمستمعات من مختلف مناطق المملكة وذلك بسبب تنوع المحتوى بجانب المشاركات الفعالة في أسئلة الحلقات.

واختتم د. تركي العيار تصريحه بأن (غذاؤكم أمانة) برنامج يأتي إعداده بتوجيه ودعم من الرئيس التنفيذي لشركة دواجن الوطنية الدكتور محمد بن سليمان الراجحي ضمن إطار المسئولية الاجتماعية التي تؤمن بها الشركة لخدمة المجتمع من خلال تقديمها و رعايتها لمختلف البرامح التوعوية والتثقيفية الهادفة عبر مختلف وسائل الإعلام و الفعاليات والمناشط الاجتماعية في المهرجانات والمعارض في كافة مدن المملكة.