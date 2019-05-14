افتتاح معرض عمارة الحرمين الشريفين ضمن «موسم رمضان» في مكة المكرمة

افتتاح معرض عمارة الحرمين الشريفين في عاصمة العالم الإسلامي، مدينة مكة المكرمة وذلك على طريق مكة جدة بجوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة. ويبدأ المعرض في 7 رمضان 1440هـ ويمتد لغاية 29 رمضان على فترتين، الأولى من الساعة 12 ظهراً الى الساعة 6 مساءً والثانية من الساعة 8 مساءً لغاية الساعة 2 صباحاً. ويستقبل المعرض الزوار من كافة شرائح المجتمع.

ويعتبر معرض عمارة الحرمين الشريفين فريداً من نوعه لكونه يختص بعرض مقتنيات الحرمين الشريفين، إذ يحتوى المعرض على العديد من المقتنيات الأثرية النادرة والصور الفوتوغرافية القديمة والحديثة للحرمين الشريفين وعلى مجموعة من المخطوطات والمصاحف ونسخة مصورة من المصحف الأول وأجزاء حقيقية من فوهة بئر زمزم وأهم التحف التاريخية ومجموعة من متعلقات الكعبة الشريفة.

ويأتي هذا المعرض ضمن فعاليات موسم رمضان لتسليط الضوء على القدرات الإسلامية وتاريخ الحرمين الشريفين من خلال مجموعة واسعة من الصور والتحف وغيرها الكثير التي تجذب إهتمام الزوار. ويعتبر هذا المعرض إضافة قيمة للزوار والضيوف في شهر رمضان المبارك للتعرف على تاريخ الحقبة القديم وصولاً الى هذا الزمان، فضلا عن أنه فعالية إسلامية ثقافية للمسلمين كافة.

إن معرض عمارة الحرمين الشريفين هو منبر تاريخي ثقافي ينقل للمجتمعات الإسلامية بشكل عام تاريخ وحاضر الحضارة الاسلامية العريقة.