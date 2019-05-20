OPPO تدخل تاريخ بطولة ويمبلدون كشريك الهواتف الذكية الأول

باتت OPPO ، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، أول شريك هواتف ذكية رسمي لبطولة ويمبلدون، وذلك عبر شراكتها مع نادي عموم إنجلترا للتنس (AELTC). وستساهم شراكة OPPO مع واحدة من أكثر الأحداث الرياضية العالمية شهرة في تعزيز مساعيها للتوسع عالمياً، إذ تعاونت الشركة مؤخراً مع العديد من الشركاء العالميين، وعملت على تأسيس وجود لها في منطقة الشرق الأوسط عبر افتتاحها مقراً إقليمياً جديداً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي ظل إبرامها عدة شراكات متينة مع عدد من أشهر العلامات الرياضية العالمية بما في ذلك العمل مع نادي برشلونة ومجلس الكريكت العالمي كشريك الهواتف المتحركة الرسمي، باتت اتفاقية الشراكة الجديدة مع نادي عموم إنجلترا للتنس والممتدة على مدار خمس سنوات خطوة OPPO الأولى لتعزيز حضورها في عالم التنس.

وحول هذه الشراكة، قال ألين وو، نائب رئيس OPPO العالمية، رئيس الأعمال التجارية الخارجية: “نحن ملتزمون في OPPO بتحقيق إنجازات مميزة ترسم ملامح جديدة لقطاع الهواتف الذكية. وفي هذا الإطار، أبرمنا هذه الشراكة مع بطولة ويمبلدون التي تحمل شعار In Pursuit of Greatness، بما يتماشى مع مساعينا الحثيثة لتقديم تجربة هواتف ذكية استثنائية للعملاء من جميع أنحاء العالم، ويتجلى ذلك بإطلاقنا لأحدث سلسلة هواتف OPPO Reno، وكذلك إطلاقنا للهاتف الرائد Find X في وقت سابق. ويسرنا أن نكون الشريك الرسمي الأول للهواتف الذكية وأول شريك آسيوي على الإطلاق لبطولة ويمبلدون، والتي تعد نقطة انطلاق قوية لتوسعنا العالمي”.

وأرست شركة OPPO وجودها في منطقة الشرق الأوسط، حيث اختارت الشركة دبي لطرح سلسلة هواتفها الذكية الجديدة OPPO Reno في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون بذلك أول سوق دولية تستقبل هذه السلسلة خارج الصين، حيث يقع المقر الرئيسي للعلامة التجارية. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على التزام OPPO بتعزيز وجودها في السوق الإماراتي وفي منطقة الشرق الأوسط عموماً، حيث واصلت إبرام العديد من الشراكات مع كبار مزودي خدمات الاتصالات على غرار شركتي “اتصالات” و”زين” وغيرهما. وتلتزم OPPO بالمساهمة بدعم منظومة شبكات الجيل الخامس في المنطقة والمساعدة في تصميم الجيل الجديد من تقنيات الاتصال عبر مساهماتها الكبيرة في مجالات البحوث وتطوير البرمجيات والأجهزة ورؤى العملاء العميقة.