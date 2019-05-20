صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي بأنه في صباح اليوم الإثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافاً جويةً تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.
قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”: قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض أهدافاً جويةً معادية بمحافظتي جدة والطائف وتدمرها
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