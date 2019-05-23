غرفة الشرقية تستعرض الخطة التنفيذية لاستعدادات حفل الاهالي والبرنامج الترفيهي بعيد الفطر السعيد

عقدت غرفة الشرقية اجتماعا ضم ممثلين من الجهات الحكومية المشاركة والجهات المساندة في تنظيم احتفالات أهالي المنطقة الشرقية بعيد الفطر السعيد1440ه، حيث استعرض الاجتماع الخطة التنفيذية الخاصة بالحفل الرئيس بالإضافة الى خطط التنظيم لباقي الفعاليات المصاحبة.

وترأس رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي الخالدي الثلاثاء 21 مايو 2019 الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة الرئيس، مؤكدا على تميز البرنامج الترفيهي للحفل الذي ينظمه صندوق المناسبات بالغرفة اول ايام عيد الفطر السعيد 2019 والفعاليات المصاحبة له ضمن برنامج ترفيهي موجه لجميع افراد الاسرة، حيث تستمر في مواقع مختلفة.

وابان الخالدي بان الاجتماع يأتي انطلاقا من حرص الغرفة المعتاد على تنظيم فعالياتها، وتم خلاله مراجعة ومتابعة جميع التفاصيل المرتبطة بخطط العمل الخاصة بالجهات المشاركة ومدى استعداداتها وجاهزيتها في تنفيذ مهامها ودورها في تنظيم الحفل، وكذلك مناقشة خطط الجهات الأمنية لتغطية مواقع الحفل الرئيس والفعاليات المصاحبة، تحقيقا للنجاح الذي نسعى اليه من كافة النواحي التنظيمية. كما قدم الخالدي شكره لجميع الجهات الحكومية على تعاونها الدائم مع الغرفة لضمان تنظيم الاحتفالات بشكل مميز، بالإضافة الى شراكتها المستمرة في جميع الفعاليات التي تنظمها الغرفة.

وأوضح الخالدي الى ان الغرفة حريصة على تنظيم الاحتفالات وفق اعلى المعايير بما يضمن بأذن الله نجاحها وتميزها، ومشيرا الى عدد من المفاجآت التي ستشهدها الاحتفالات وستسعد الجماهير الحاضرة في صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام (الصالة الخضراء) بحي الراكة بالدمام، بالإضافة الى الفعاليات المصاحبة التي ستكون في مواقع مختلفة.

ولفت الخالدي الى ان الغرفة ومن خلال فعاليات هذا العام تعمل على تقديم الترفيه ما يتماشى مع توقعات وطموحات اهالي وزوار المنطقة، من خلال الفعاليات والأنشطة التي تقدم بشكل مجاني لجميع افراد الاسرة، ويواكب الجديد في قطاع الترفيه، من خلال استقطاب المتخصصين والمحترفين في صناعة البرامج الترفيهية المتنوعة.

وشارك في الاجتماع ممثلين لأمارة المنطقة الشرقية ، وأمانة المنطقة، والشرطة، والمرور، وحرس الحدود، والدوريات الأمنية، والدفاع المدني، و إدارة الاسلحة والمتفجرات، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وهيئة الهلال الاحمر السعودي، وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجمرك ميناء الملك عبدالعزيز، وتلفزيون الدمام، والهيئة العامة للرياضة.