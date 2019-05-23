فعالية «إحكي يا رمضان» انطلقت في حديقة الملك فهد ضمن فعالية «موسم رمضان»

تستمر فعالية “إحكي يا رمضان”على أرض حديقة الملك فهد في المدينة المنورة، ضمن فعاليات “موسم رمضان”.منذ الخامس من رمضان لغاية 20 منه، ولقد تم تصميم هذه الفعالية لخدمة التراث العربي والإسلامي وأهمية الحفاظ عليه.

كما تقدم “إحكي يا رمضان” مجموعة من النشاطات التراثية والثقافية في المدينة المنورة لتبرز تفاصيل المجتمع قديماً من جميع النواحي الإسلامية والثقافية والإبداعية. وتستهدف فعالية “إحكي يا رمضان” جميع فئات المجتمع والزوار من كافة الأعمار لعرض الحكايا الرمضانية المستلهمة من أروقة التاريخ والدور التراثية العتيقة في المدينة المنورة.

وتبرز حكاية أحياء المدينة منها: قباء والعنبرية والبيداء والقبلتين والعوالي والسلطانة وغيرها الكثير من الانشطة التراثية الإسلامية التي تعود لتاريخ المدينة المنورة، فضلاً عن الانشطة الترفيهية المرتبطة بالشهر الكريم.

ويقدم هذا الحدث مجموعة من الفعاليات الرمضانية، فضلا عن أنه يوفر منطقة مريحة لتناول وجبات الإفطار والسحور مع الإستمتاع بفعاليات ثقافية وترفيهية خلال تواجد الزائر في قلب الفعالية.