افتتاح مجمع الملك عبد العزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة

إفتتح مجمع الملك عبد العزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة في مجمع الكسوة ضمن فعالية “موسم رمضان” ويستمر حتى 24 رمضان، ويستقبل الزوار طيلة أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحاً الى 3 مساءً بإستثناء أيام الجمعة والسبت.

وتعتبر كسوة الكعبة من أهم مظاهر الإهتمام والتشريف للبيت الحرام. وإن تاريخ كسوة الكعبة جزء من تاريخ الكعبة نفسها، وأبدت حكومة المملكة العربية السعودية إهتمامها الشديد بكسوة الكعبة وحرفية صناعتها في كل عام لتزين قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

يكتب على الكسوة عبارات التوحيد من الخيوط الذهبية وتتم صناعتها على عدة مراحل، من مرحلة الصباغة الى النسيج الآلي واليدوي وعملية التحقق من مطابقة الخيوط في قسم المختبر ومن ثم الإنتقال الى قسم الطباعة والتطريز والإنتهاء في قسم تجميع الكسوة.

سيتمكن زوار مجمع الملك عبد العزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة من الإطلاع على هذه المراحل كافة بالإضافة الى التقنيات المستخدمة ونوعية الخيوط وقوة شدها ومقاومتها.

وتتجة الأنظار طوال العام الى قبلة المسلمين وخاصة في شهر رمضان المبارك لما في هذا الشهر من أجواء روحانية، لذلك أُقيمت هذه الفعالية لتعريف زوار وضيوف البيت العتيق على طريقة صناعة الكسوة ولتملىء أيام شهر رمضان بذكريات دائمة لاتنسى لكافة أفراد العائلة.