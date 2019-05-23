مونديال القوى في الدوحة: اتهام فرنسي لناصر الخليفي بالفساد

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الدمام - الشرق

وجه القضاء الفرنسي تهم “الفساد النشط” الى القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة “بي إن” الإعلامية، على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الخميس. وأكد المصدر لوكالة فرانس برس، معلومات نشرتها صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، عن توجيه الاتهام للخليفي بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي آلت الى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة مونديال 2019.

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