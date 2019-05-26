رئيسة «الصحفيين البحرينية»: الجزيرة القطرية كاذبة ومنبر للإخوان.. وأضرت بالخليج

فضحت رئيس جمعية الصحفيين في البحرين عهدية أحمد قناة الجزيرة القطرية، لكشف كذبها وزيفها، مؤكدة أن القناة القطرية أضرت بالبحرين ودول الخليج خلال سنوات طويلة.

وكشفت رئيس جمعية الصحفيين في البحرين، الجزيرة، بأنها دأبت على تشويه الحقائق من أجل تنفيذ أجندات معينة، واصفة موقف الجزيرة بـ«المخزي» في عام 2011.

واستغربت عهدية في تصريحات صحفية لـ «اليوم السابع»، من عدم وجود جمعية مهنية صحفية في قطر، مشيرة إلى أن عدم وجود نقابة تحمي الصحفيين في الدوحة «مؤشر غير حضاري». ولفتت إلى أن معظم المتحدثين في القناة من «الإخوان المسلمين».