أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عدم صحة ما يتم تداوله عن بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 444 في 1440/8/4هـ .
وأوضح المصدر أنه لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، وأن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية، وسوف يتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار المجلس الموقر . والله ولي التوفيق .
مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يؤكد عدم صحة بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام
أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عدم صحة ما يتم تداوله عن بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 444 في 1440/8/4هـ .
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مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يؤكد عدم صحة بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام
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