استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بمكتبه بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة اليوم ، معالي وزير الخارجية السنغالي امادو باه.
وجرى خلال الاستقبال ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات ، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة .
حضر الاستقبال ، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال فهد بن علي الدوسري.
وزير الخارجية يستقبل نظيره السنغالي
استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بمكتبه بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة اليوم ، معالي وزير الخارجية السنغالي امادو باه.
-
مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يؤكد عدم صحة بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام
-
-
خادم الحرمين الشريفين يوافق على صرف مكافأة تشجيعية لعدد من منسوبي ديوان المراقبة…
-
خادم الحرمين الشريفين يصل إلى مكة المكرمة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار…
-
-
خادم الحرمين الشريفين يدشن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030
-
خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد دبي ورئيس مجلس الأمة الكويتي وأصحاب الفضيلة…
-
خادم الحرمين الشريفين : الدين شرع مطهر وليس رأياً يرتجل والمملكة أدانت كافة أشكال…
-
-
-
-
-
-
أعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث تزين شوارع ميادين جدة ومكة المكرمة
-
Profile