استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بمكتبه في جدة اليوم ، معالي وزير خارجية مملكة ماليزيا داتو سيف الدين عبدالله.
وجرى خلال الاستقبال ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات ، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة .
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.
الدكتور العساف يستقبل وزير خارجية مملكة ماليزيا
استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بمكتبه في جدة اليوم ، معالي وزير خارجية مملكة ماليزيا داتو سيف الدين عبدالله.
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