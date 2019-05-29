الدكتور العساف يستقبل وزير خارجية مملكة ماليزيا

استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بمكتبه في جدة اليوم ، معالي وزير خارجية مملكة ماليزيا داتو سيف الدين عبدالله.

وجرى خلال الاستقبال ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات ، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة .

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.