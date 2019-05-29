وصل رئيس جمهورية موريتانيا فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز ، جدة اليوم ، للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية ، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة.
وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري رئيس بعثة الشرف المرافق ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.
وصول رئيس جمهورية موريتانيا إلى جدة
وصل رئيس جمهورية موريتانيا فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز ، جدة اليوم ، للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية ، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة.
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