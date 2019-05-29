رئيس جمهورية الصومال يصل جدة

وصل رئيس جمهورية الصومال فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو إلى جدة اليوم ، للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية ، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي, ورئيس بعثة الشرف المرافق سعود بن مشبب آل مساعد ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر .