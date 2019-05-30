وصلت معالي وزير خارجية “جمهورية سورينام” يلدزبولاك بيجلي إلى جدة مساء أمس، لترأس وفد بلادها المشارك في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة.

وكان في استقبال معاليها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي المستشار بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف خليل أحمد أدماوي، ومندوب عن المراسم الملكية.