وصل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية إلى جدة أمس، وذلك لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان بمكة المكرمة.
وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي وسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر والوزير المفوض بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف إبراهيم بن سعد بن بيشان ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وسفير اليمن لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة الكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.
الرئيس اليمني يصل جدة
وصل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية إلى جدة أمس، وذلك لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان بمكة المكرمة.
-
مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يؤكد عدم صحة بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام
-
أعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث تزين شوارع ميادين جدة ومكة المكرمة
-
-
وزير الإعلام يتفقد المركز الإعلامي لتغطية أعمال القمتين الطارئتين الخليجية…
-
وزير الحج والعمرة : المملكة ترحب بمسلمي العالم أجمع دون تمييز
-
خادم الحرمين الشريفين يوافق على صرف مكافأة تشجيعية لعدد من منسوبي ديوان المراقبة…
-
وزير الإعلام يقيم مأدبة إفطار للإعلاميين المشاركين في تغطية القمم الثلاث بجدة…
-
-
-
-
-
خادم الحرمين الشريفين يدشن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030
-
-
-
استفتاء
هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟
- أؤيد للسعوديين وغير السعوديين معا (52%)
- أؤيد للسعوديين فقط (35%)
- لا أؤيد مطلقا (8%)
- أؤيد لغير السعوديين فقط (5%)
الأكثر تعليقاً
-
أعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث تزين شوارع ميادين جدة ومكة…
-
مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يؤكد عدم صحة بدء العمل بلائحة المحافظة…
-
خادم الحرمين الشريفين يوافق على صرف مكافأة تشجيعية لعدد من منسوبي…
-
خادم الحرمين الشريفين : الدين شرع مطهر وليس رأياً يرتجل والمملكة…
-
الأكثر مشاركة في تويتر
-
أعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث تزين شوارع ميادين جدة ومكة…
-
مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يؤكد عدم صحة بدء العمل بلائحة المحافظة…
-
خادم الحرمين الشريفين يوافق على صرف مكافأة تشجيعية لعدد من منسوبي…
-
خادم الحرمين الشريفين : الدين شرع مطهر وليس رأياً يرتجل والمملكة…
-
الأكثر مشاركة في فيسبوك
-
أعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث تزين شوارع ميادين جدة ومكة…
-
مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يؤكد عدم صحة بدء العمل بلائحة المحافظة…
-
خادم الحرمين الشريفين يوافق على صرف مكافأة تشجيعية لعدد من منسوبي…
-
خادم الحرمين الشريفين : الدين شرع مطهر وليس رأياً يرتجل والمملكة…
-
Profile