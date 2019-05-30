أعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث تزين شوارع ميادين جدة ومكة المكرمة
استفتاء
هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟
- أؤيد للسعوديين وغير السعوديين معا (52%)
- أؤيد للسعوديين فقط (35%)
- لا أؤيد مطلقا (8%)
- أؤيد لغير السعوديين فقط (5%)
الأكثر تعليقاً
-
أعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث تزين شوارع ميادين جدة ومكة…
-
مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يؤكد عدم صحة بدء العمل بلائحة المحافظة…
-
خادم الحرمين الشريفين يوافق على صرف مكافأة تشجيعية لعدد من منسوبي…
-
خادم الحرمين الشريفين : الدين شرع مطهر وليس رأياً يرتجل والمملكة…
-
الأكثر مشاركة في تويتر
-
أعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث تزين شوارع ميادين جدة ومكة…
-
مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يؤكد عدم صحة بدء العمل بلائحة المحافظة…
-
خادم الحرمين الشريفين يوافق على صرف مكافأة تشجيعية لعدد من منسوبي…
-
خادم الحرمين الشريفين : الدين شرع مطهر وليس رأياً يرتجل والمملكة…
-
الأكثر مشاركة في فيسبوك
-
أعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث تزين شوارع ميادين جدة ومكة…
-
مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يؤكد عدم صحة بدء العمل بلائحة المحافظة…
-
خادم الحرمين الشريفين يوافق على صرف مكافأة تشجيعية لعدد من منسوبي…
-
خادم الحرمين الشريفين : الدين شرع مطهر وليس رأياً يرتجل والمملكة…
-
Profile