كلمات خادم الحرمين الشريفين تتصدر المشهد العام بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

تصدرت كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عن شرف خدمة الحرمين الشريفين ووحدة الصف العربي والإسلامي المشهد العام في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة حيث جرى عرضها على شاشات مطاري الملك عبدالعزيز في جدة والأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة وعدد من القطاعات الحيوية.

وهذه الكلمات سبق وأن ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – في مناسبات رسمية داخل المملكة وخارجها، وتحمل مضامينها اهتمام المملكة بخدمة الحرمين الشريفين وتشرفها بذلك العمل، إضافة إلى حرص المملكة على وحدة الصف العربي والإسلامي.

وأخرجت وكالة الأنباء السعودية هذه الكلمات في صورة إنفوجرافيك بمناسبة استضافة المملكة العربية السعودية أعمال القمتين الطارئتين الخليجية والعربية اللتين دعا إلى عقدهما الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مع القمة الإسلامية الاعتيادية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة خلال الفترة من 25 – 26 رمضان 1440هـ.

ووضعت “واس” الكلمات في قوالب إنفوجرافيك فنية بمقاسات متنوعة تتناسب مع طبيعة الوسائل التقليدية والإلكترونية بما في ذلك الواتسب الذي سهل تناقلها بين الأوساط العامة والمتابعة للشأن السعودي باللغة العربية واللغات التي ترجمت إليها وهي : الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الصينية، الإندونيسية، الأوردية.

وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بعرض هذه اللوحات على شاشات : برج الصفوة، ومبنى الرئاسة، وبرج أجياد المواجهة للساحات، والقشاشية، وباب الملك فهد، وباب إسماعيل، بالإضافة إلى الشاشات المحيطة المسجد النبوي.

وعرض مطار الملك عبدالعزيز في جدة اللوحات على شاشات صالات المطار وذلك بمتابعة من مدير المطار عصام بن فؤاد نور، ومدير عام العلاقات العامة والاعلام تركي بن معلوي الذيب.

وفي صالة الحجاج التي وقف عليها مدير إدارة الصيانة بشركة إدارة وتطوير مشاريع الموانئ – مشغل صالات الحج والعمرة المهندس راكان التركي، بينما قام مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة ممثلاً في الشركة المشغلة “طيبة” بعرض اللوحات على شاشات المطار.

ولاقت اللوحات انتشارًا واسعًا حيث عرضت في صالات مشروع قطار الحرمين في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، وقال المهندس عبدالله غازي إنها وجدت إقبالاً كبيرًا من مرتادي المحطة حيث حرصوا على قراءة هذه الكلمات التي عرضت بلغاتها الست.

وجرى بث هذه الكلمات بلغاتها السبع على شاشات المركز الإعلامي للقمم الثلاث في فندق فوربوينت باي شيرتون بمكة المكرمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة “واس” الشمولية لتغطية أعمال القمم الثلاث في مكة المكرمة التي تضم التغطية الإخبارية، وحيث تحمل هذه الكلمات مضامين مهمة تتوافق مع أهمية هذه القمم التي جاءت منها القمتين الخليجية والعربية بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – بالتزامن مع عقد القمة الإسلامية الاعتيادية 14 .