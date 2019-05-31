نجحت قمم مكة العربية والخليجية والإسلامية في لفت أنظار العالم إلى المملكة العربية السعودية والتضامن معها ضد التهديدات الايرانية بالإضافة إلى نجاح الدبلوماسية السعودية في توحيد العرب والمسلمين حول قضاياهم التي اختلفوا عليها في السنوات الماضية لكنهم اتفقوا اليوم في قمم مكة حول وحدتهم وأمنهم ومواجهة الاخطار المحيطة بهم والوقوف صفا واحدا ضد كل من يحاول العبث بأمن وسيادة الدول العربية والإسلامية.

المملكة العربية السعودية نجحت في تنظيم هذه القمم بداية من استقبال الضيوف من قادة الدول العربية والخليجية والإسلامية في مطار جدة واطلاعهم في معرض حقائق في دقائق على الأسلحة الإيرانية التي استهدفت بها مليشيات الحوثي مدن المملكة العربية السعودية وهي ايرانية الصنع يدعم بها نظام الملالي الحوثيين لاستهداف أمن المملكة.

القمة الخليجية وحدت الخليجيين وأكدت على أهمية وحدة وتماسك مجلس التعاون الخليجي ودعت إيران للتحلي بالحكمة والابتعاد عن الأعمال العدائية وزعزعة الأمن والاستقرار وأكدت القمة الخليجية على أهمية التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة وتعزيز التعاون الخليجي الأمريكي المشترك وجددت القمة الخليجية تأييدها لاستراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران وأشادت بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد إيران.

القمة العربية أكد الجميع فيها على مساندة المملكة العربية السعودية والإمارات ضد التهديدات الإيرانية وأكد العرب على أن أمن الخليج جزأ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وتحدث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية حول خطر مليشيات الحوثي قائلا في كلمته أن هذه المليشيات أخذت الشعب اليمني رهينة واضاف تهديد المقدرات الاقتصادية من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران لعب بالنار وتجاوز جميع الخطوط الحمراء.

سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود دعا لاتخاذ موقف حاسم من عمليات التصعيد الإيرانية في المنطقة ودعم إيران للإرهاب عبر اربعة عقود وتهديدها للأمن والاستقرار عمل ترفضه الأعراف والمواثيق الدولية ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته لوقف دعم إيران للإرهاب وتحدث عن القضية الفلسطينية وأنها قضيتنا الاولى إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام.

مصر في القمة العربية جددت تأكيدها على لسان فخامة الرئيس السيسي أهمية أمن الخليج وأنه جزأ لا يتجزأ من أمن مصر وأكد على أنه لا يمكن أن تتسامح الدول العربية مع أي طرف إقليمي يهدد دولا عربية شقيقة أو ممارسة نفوذه عبر مليشيات طائفية وأدان استهداف المنشآت النفطية السعودية من قبل مليشيات الحوثي لأنها أعمال ارهابية.

لبنان ايضا أكد الشيخ سعد الحريري على أن لبنان يدين الهجمات التي تعرضت لها السعودية والإمارات ودعا لتضامن عربي كامل كما أكد على ان لبنان لن يتخلى عن عروبته.

قمم مكة ناجحة وتضمنت رسائل قوية من قادة الدول العربية والخليجية والإسلامية واكدت على ان السلام هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة.