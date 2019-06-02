رغم محاولاتك للوصول للقمة رغم أفكارك وعقلك اللذان يأخذونك إلى أنك تكون حالماً ولكن في النهاية ترى بأنه لا شيء يتحقق رغم تعبك اصبر ولا عليك.

بعض الأحيان نقع في اختبار من الله إلا وهو الصبر يجعلنا الله تحت مجهر المحن تمر بنا مصائب كثيرة ولكن عليك تحملها ثابر كي تكون شجاع قوي لا تهزك رياح الظروف اصمد أجعل من نفسك انسان يفتخرون به في الغد في رحلتك سترى أمام ناظريك أشياء كثيرة وبعضها تلهيك عن مصيرك للوصول للقمة والهدف هو ليس الصعود فقط ولكن اجعل هدفك الأساسي جهدك الذي تبذله لا تفكر بشيء غير شغفك القوي للشيء الذي تحبه.

لا تدع أحد يلهيك عن مسيرك لكي تلهى به وتنسى طريقك يمحي لك الطريق بممسحته لكي يبرز لك حبه هذا ليس حباً بل كراهية الذي يحب لا يجعل محبوبه يتألم وهو يضحك.

أمامك طريق طويل لتصل لما تريد ولكن عليك ألا تخذل نفسك ولا تستعجل على القمة هي بالفعل موجودة وتحتاج إلى اصرار وعزيمة ولكن أيضاً تحتاج إلى أيادي تمتد لك وشخص يساندك لا يخذلك ويحقد عليك انتبه جيداً للذي ستصادقه وستختاره لأنه هو أساس تشجيعك ويده تكون أقوى يد واليد الأولى الله هو معك أينما تكون.

لا تقلق استمر في الدعاء وقل كل شيء تريده لله وهو سيستجيب لك وتأكد بأنه سيعطيك ولكن في الوقت الصحيح.