«البلدية والقروية»: فعاليات العيد سجلت حضور أكثر من 3 مليون و 466 ألف زائر

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات (991) فعالية في جميع مناطق ومدن المملكة احتفالاً بعيد الفطر المبارك، سجلت حضور أكثر من 3 مليون و 466 ألف زائر، وقامت بتوزيع 136,739هدية على الزائرين وخاصة الأطفال.

وقامت الوزارة بتهيئة آلاف الحدائق والمتنزهات العامة والساحات البلدية والشواطئ لاستقبال المواطنين والمقيمين، وقامت بتزيين عدد 72,917 عمود إضاءة، ورفعت 39,238 علماً، كما قامت بتركيب عدد 164.057 من لمبات الزينة، لإشاعة أجواء البهجة والفرح بين المواطنين والمقيمين الذين عبروا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الوزارة والأمانات والبلديات لمعايدة سكان المملكة ومشاركتهم أفراح العيد، وإدخال السرور على نفوس الجميع من خلال تلك الفعاليات.

وجمعت الفعاليات بين الأنشطة الاحتفالية والتراثية والرياضية والمسرحية وعروض الخيام الشعبية وعروض التحدي والإثارة، مع تجهيز الفعاليات بكل ما يلزم من خدمات النظافة والصيانة، وتكليف عدد كبير من الفرق الميدانية لمتابعتها في جميع المواقع. ففي العاصمة الرياض نظمت الأمانة والبلديات التابعة لها 266 فعالية، استقبلت حوالي مليون و955 ألف زائر تم توزيع 20 ألف هدية على أطفالهم. كما استقبلت أمانة المدينة المنورة 161.840 ألف زائر حضروا 115 فعالية، ووزعت 5600 هدية عليهم، وفي الطائف نظمت الأمانة 33 فعالية حضرها 150.042 ألف زائر، تم توزيع 3600 هدية عليهم.

من جهتها نظمت أمانة منطقة القصيم 108 فعاليات، زارها أكثر من 99.253 ألف زائر، تلقوا 43700 هدية، وفي منطقة الباحة أقامت الأمانة 27 فعالية، حضرها 92.602 زائر ، فيما وزعت 5000 هدية على الأطفال، أما في المنطقة الشرقية، فقد نظمت الأمانة 16 فعالية بلغ عدد زائريها 57.827، وتم توزيع أكثر من 6000 هدية.

وفي منطقة الأحساء تنظيم 5 فعاليات حضرها 164.708 زائر تلقى أطفالهم 1100 هدية، كما نظمت أمانة منطقة جازان 81 فعالية، بلغ عدد زائريها 45.500 زائر، تلقوا 5500 هدية، فيما قامت أمانة منطقة الحدود الشمالية بتنظيم 44 فعالية زارها نحو 57.034 ألفا، وتم توزيع 3265 هدية. وفي منطقة حفر الباطن استقبلت الأمانة 12000 زائر لعدد 22 فعالية أقامتها، ووزعت عليهم 250 هدية.

واستقبلت أمانة العاصمة المقدسة 9.900 زائر لعدد 13 فعالية، تلقوا 5000 هدية. كما قامت أمانة منطقة تبوك بتنظيم 20، حضرها 42500 زائر تم توزيع حوالي 3000 هدية عليهم. وفي منطقة الجوف تم تنظيم 6 فعاليات زارها 20100 زائر وزعت عليهم 2530 هدية. وقامت أمانة منطقة عسير بتنظيم 159 فعالية، زارها نحو 20.000 تم توزيع 7600 عليهم. أما في منطقة حائل فقد نظمت الأمانة 57 فعالية زارها حوالي 18000 زائر تلقوا5400 هدية.

وفي منطقة نجران قامت الأمانة بتنظيم 6 فعاليات، زارها 9.735 زائرا، تلقى أطفالهم 1080 هدية. وقامت أمانة مدينة جدة بتنظيم 13 فعالية بلغ عدد زائريها 549.961 تسلموا أكثر من 18000 هدية.