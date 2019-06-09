قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بالإمارة اليوم اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث مدير شرطة الدمام رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء ، مهنئاً سموه اللواء المغلوث ومتمنياً له التوفيق.
وعبر اللواء المغلوث عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، ولسمو وزير الداخلية، ولسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على هذه الثقة ، سائلاً الله أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن .
سمو أمير المنطقة الشرقية يقلد مدير شرطة الدمام رتبته الجديدة
قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بالإمارة اليوم اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث مدير شرطة الدمام رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء ، مهنئاً سموه اللواء المغلوث ومتمنياً له التوفيق.
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سمو أمير المنطقة الشرقية يقلد مدير شرطة الدمام رتبته الجديدة
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