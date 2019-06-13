«نجم» تشارك في المعرض الدولي الثاني لمستلزمات السيارات للمرأة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، انطلقت فعاليات المعرض الدولي الثاني لمستلزمات السيارات للمرأة في صالة معارض الظهران الدولية.

وشاركت شركة نجم لخدمات التأمين كأحد الرعاة المميزين في المعرض الذي انطلق تحت شعار «طريقك أمان»، ويهدف إلى تشكيل حلقة وصل بين المرأة وكل من الجهات الحكومية التي تختص بتطبيق القرار السامي القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وساهم المعرض الذي شارك فيه أكثر من 100 جهة على مستوى المملكة العربية السعودية، في توعية المرأة بالسلامة المرورية بهدف حمايتها أثناء القيادة، ورفع كفاءة الخدمات والمنتجات في قطاع السيارات التي ستستخدمها.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي في شركة نجم د. محمد السليمان «أن هذا المعرض سوف يساهم في الارتقاء بالوعي فيما يخص القيادة وقطاع السيارات للكل والحد من المخالفات التي تؤثر سلباً على مجتمعنا».

وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية قدمت شركة نجم العديد من النصائح والإرشادات التي تحمي المرأة وتزيد من وعيها فيما يخص قيادة السيارة، وسوف تساهم هذه النصائح في الحد من المخالفات التي تؤثر سلبًا على حياتها مستقبلاً، كما وتم تعليمها كيفية استخدام أدوات السلامة داخل المركبة، والتي تساعد على حمايتها وحماية الآخرين أثناء القيادة، إضافة إلى ذلك تم تعريفها على الصعوبات التي قد تواجهها أثناء قيادتها للمركبة.

ويحوي المعرض العديد من الأركان أبرزها ركن الإدارة العامة للمرور الذي قدم للزوار شرح مفصل عن نظام المرور وكيفية مباشرة الحوادث المرورية بالتعاون مع شركة نجم وبالتالي تسهيل الإجراءات الخاصة بالحوادث، إضافة إلى ركن هيئة الهلال الأحمر الذي شرح للزوار عن كيفية إسعاف المصابين لحين وصول الجهات المختصة.