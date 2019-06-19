عندما يصبح الواقع مرعباً أكثر من الخيال: شاهدوا الموسم الأول من «ذا آكت» حصرياً على «ستارزبلاي»

كثيراً ما يُستخدم شعار “مقتبس عن قصة حقيقية” في الحملات الترويجية لجذب أعداد أكبر من المشاهدين إلى فيلم أو مسلسل ما، تحفل أحداثه بالمنازل المخيفة والأشباح والمخلوقات التي تتربص في الخفاء لتنثر الرعب في نفوس الأبطال. لكن، عندما نتحدث عن مسلسل ذا آكت، من تأليف نيك أنتوسكا وميشيل دين، فإن الرعب الذي تعيشه المراهقة “جيبسي” هو واقعي بكل تفاصيله، وموثّق بدقة، ومنبعه هو التصرفات الغريبة لوالدتها.

ويمكن متابعة ذا آكت حالياً وبشكل حصري عبر ستارزبلاي، منصة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويروي العمل قصة ديدي بلانشارد (تقوم بدورها الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار باتريشيا آركيت)، المهووسة بشكل مرضي بالاهتمام بابنتها جيبسي (جوي كينغ)، في الوقت الذي تحاول فيه الفتاة الابتعاد عن هذه العلاقة المتعبة بكل شكل ممكن. لكن محاولات جيبسي للهروب تكشف عن أسرار خطيرة ومشوقة.

يذكر أن ذا آكت مقتبس عن مقالة ظهرت للمرة الأولى على موقع “بازفيد” الشهير، وتناولت تفاصيل الجريمة التي وقعت عام 2015، لتؤكد أن ما يدور في خبايا البيوت قد يتخطى أكثر خيالات وأفكار المؤلفين جموحاً. ويشارك غريغ شيبارد وبريتون ريزيو في إنتاج المسلسل مع أنتوسكا ودين، تحت مظلة استديو “يو سي بي” الذي يجمعه عقد عمل بأنتوسكا.

وتتوفر الحلقات الثماني من ذا آكت، التي تمثل الموسم الأول من المسلسل الذي سيتطرق في كل موسم إلى قصة جديدة، حالياً وبشكل حصري على “ستارزبلاي”.