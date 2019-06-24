OPPO تطلق هاتف F11 في المملكة العربية السعودية للارتقاء بمعايير التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة

أعلنت OPPO، علامة الهواتف الذكية العالمية الرائدة، عن توسيع محفظة هواتفها الذكية من السلسلة F في المملكة العربية السعودية بإطلاق جهازها الأحدث OPPO F11، القادر على التقاط صور رائعة في ظروف الإضاءة المنخفضة والمزود بالعديد من التقنيات المبتكرة. وبالتعاون مع “شركة المستقبل للأجهزة الحديثة”، الوكيل الحصري لعلامة OPPO في المملكة العربية السعودية، سيتوفر الجهاز في مجموعة مختارة من متاجر التجزئة في الرياض وجدة والدمام بسعر قدره 1199 ريالاً باللونين الأرجواني المزرق والأخضر الداكن. وسيتوفر الهاتف الجديد في المزيد من المتاجر في وقت لاحق من الشهر الجاري.

يجمع الهاتف الجديد بين المتانة وأحدث البرمجيات، ويضم كاميرا خلفية فائقة الوضوح والجودة تتيح للمستخدمين الشباب التقاط أجمل الصور ومقاطع الفيديو لتسجيل أروع لحظات حياتهم وذكرياتهم.

وكان أندي شي، رئيس شركة OPPO في الشرق الأوسط وإفريقيا قد أوضح خلال إطلاق هاتف OPPO Reno في الشرق الأوسط الشهر الفائت قائلاً: “تلتزم OPPO بتوفير هواتف ذكية ومبتكرة تتيح للمستخدمين الشباب التقاط أجمل الصور والتعبير عن أنفسهم والعالم من حولهم”.

تم تزويد هاتف OPPO F11 بكاميرا خلفية ثنائية رائدة علاوة على تقنية لالتقاط صور البورتريه، ليتيح للمستخدمين اقتناء هاتف ذكي غني بالمزايا الرائعة بتكلفة ملائمة للشباب في المملكة العربية السعودية. وبفضل الكاميرا الخلفية الثنائية بدقة 48 ميجابكسل ومجموعة متكاملة من التقنيات المبتكرة الأخرى، سيحظى عملاؤنا بفرصة لا تعوض للتمتع بتقنية خلابة لتصوير البورتريه، علاوة على التصميم الأنيق والتقنيات الذكية والسعر الرائع.

ويأتي هاتف F11 مدعوماً بتقنيات الكاميرا المذهلة التي توفرها OPPO في أجهزتها، بدءاً من نظام كاميرا الثنائي القياسي وعالي الدقة القياسي (48 ميجابكسل + 5 ميجابكسل)، وفتحة عدسة من قياس F1.79، إضافة إلى تقنية (ball-bearing closed-loop VCM)، وعدسة P6 ، ومستشعرات صور بحجم 1/2.25 بوصة لتوفير مزيد من الضوء. ويتيح الهاتف للمستخدمين أثناء التصوير في النهار التقاط صور فائقة الوضوح بدقة 48 ميجابكسل. وفي الإضاءة المنخفضة، تقوم تقنية “تيتراسيل” (Tetracell) بتحليل ودمج البيانات التي حصلت عليها بمعدل أربعة بكسلات متجاورة لتعادل حجم بكسل واحد يبلغ 1.6 مايكرومتر، مما يضاعف حجم البكسلات في مستشعر الصورة ويجعل لقطات البورتريه الليلية أكثر إشراقاً ومنخفضة التشويش.

ويتوفر في هواتف OPPO F11 وضع التصوير الليلي فائق الجودة ووضع ألوان Dazzle، ليشكلا سوياً الحل الذي طورته OPPO لتعزيز جودة التصوير عبر هواتفها الذكية. ويمكن لهذا الحل التعرف تلقائياً على طبيعة مشهد التصوير وتطبيق أفضل حلول تحسين صورة الموضوع المراد تصويره. أما وضع التصوير الليلي فائق الجودة، فيميز تلقائياً بين الوجوه وخلفية الصورة ويركز على الوجوه ويضبط لون البشرة في أوضاع التصوير منخفضة الإضاءة لتحسين جودة الصور. ويعمل هذا أيضاً على تقليل التشويش الكلي ويزيل العلامات البارزة ويحسّن نطاق المدى الديناميكي في الصورة ويعزز سطوع المناطق المظلمة، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور مذهلة في الليل.

تجدر الإشارة إلى أن هواتف OPPO F11 تعمل بنظام “أندرويد 9 باي” (Android 9 Pie) وبواجهة ColorOS 6.0. يضم الهاتف الذكي كاميرا منبثقة من الأعلى، ويتمتع بشاشة LCD عالية الوضوح بقياس 6.5 بوصة (1080 × 2340 بكسل)، وتبلغ نسبة العرض إلى الارتفاع 19.5:9 بينما تبلغ نسبة مساحة الشاشة إلى الهاتف 90.9%. ويأتي الهاتف مدعوماً بمعالج MediaTek Helio P70 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت.

وفضلاً عن المميزات المذكورة أعلاه، تسعى سلسلة هواتف OPPO F11 كذلك إلى تعزيز تجربة المستخدم الكلية وحل مشكلات الهواتف الذكية الشائعة مثل ارتفاع حرارة الهاتف والبطء وعمر البطارية.