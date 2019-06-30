أول تقنية على الإطلاق للتقريب الرقمي حتى 60 مرة تقدّمها سلسلة هواتف OPPO Reno Series

أعلنت OPPO أنه بات بإمكان عشاق التصوير شراء هواتفها الجديدة OPPO Reno Series المزوّدة بتقنية التقريب الرقمي حتى 60 مرة، حيث تم طرح هاتف OPPO Reno 10x Zoom edition الجديد المزوّد بهذه التقنية الثوريّة في أسواق المملكة العربية السعودية بسعر 3299 ريال سعودي. ويتميز الهاتف الجديد بكاميرا ذات عدسة رئيسية عالية الوضوح بدقة 48 ميجابكسل وعدسة مقرِّبة بدقة 13 ميجابكسل وعدسة ذات زاوية تصوير عريضة بدقة 8 ميجابكسل. وعلاوة على ذلك، تمتاز كاميرا الهاتف بتقنية البعد البؤري الكامل ثلاثي العدسات التي تعمل على الارتقاء بمستوى التصوير الفوتوغرافي والترفيه في الهاتف إلى آفاق جديدة كلياً. ومن خلال هاتف OPPO Reno الذي تم إطلاقه مؤخراً، بات بإمكان المستخدمين إطلاق مكنونات إبداعهم أكثر من أي وقت مضى بالاستفادة من خاصية التقريب الرقمي المذهلة التي تصل إلى 60 مرة والتي تستفيد بالكامل من الإمكانات السبّاقة التي توفرها الكاميرا الثلاثية الفريدة.

وأصبح هاتفOPPO Reno 10x Zoom Edition ، ذو التصميم المذهل والقدرات العالية والذي ينفرد بشاشة OLED البانورامية الكاملة الخالية من الحواف والكاميرا المخفية الأمامية التي تنبثق من أعلاه، متاحاً عبر مجموعة مختارة من المتاجر في المملكة العربية السعودية باللونين الأخضر والأسود الداكن بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 256 جيجابايت بسعر يبلغ 3299 ريال سعودي.

وأكد أندي شي، رئيسOPPO الشرق الأوسط وأفريقيا، بأن تقنية التقريب حتى 60 مرة تبشّر بانطلاق حقبة جديدة في قطاع الهواتف الذكية. وقال: “تطورت الهواتف الذكية وكاميراتها بشكل كبير طيلة العقد الماضي، لذلك جاءت خطوة إطلاقنا هواتف Reno series لترسم ملامح جديدة للتقنيات الراهنة وتطلق مرحلة جديدة كلياً في عالم التصوير الفوتوغرافي باستخدام الأجهزة الذكية. وبفضل القدرات الإبداعية الهائلة التي توفرها تقنية التقريب الرقمي حتى 60 مرة، فإننا نفتح الأبواب مشرّعة لمزيد من الإمكانات من خلال دمج الكاميرات الاحترافية في هواتفنا الذكية ونتيح الفرصة لأبرز المصممين والساعين وراء تحقيق أحلامهم ورجال الأعمال والمبدعين لالتقاط صور مذهلة في أي مكان”.

تصوير فائق الوضوح عبر التقريب الرقمي حتى 60 مرة

بإطلاق سلسة Reno، تؤكد OPPO على فلسفتها بأن الكاميرا ذات الإمكانات المتفوقة تتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم من خلال التصوير الذي يتيح لهم تسجيل كل لحظة ثمينة في حياتهم بوضوح. ويتميز هاتفReno 10x Zoom من OPPO بكاميرا مبتكرة مجهزة بثلاث عدسات مع تقنية البعد البؤري الكامل، وتشمل الكاميرا العدسة الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، والعدسة المقرِّبة بدقة 13 ميجابكسل، والعدسة العريضة بدقة 8 ميجابكسل.

وتعمل هذه العدسات معاً على توفير تغطية كاملة للبُعد البؤري بقطر 16 مم -160 مم، مما يوفر قدرة على التقريب الهجين 10 مرات متبوعةً بقدرة على التقريب الرقمي حتى 60 مرة مع تحسينات على نظام الجهاز. وتحتوي العدسة الأساسية على مثبت بصري (OIS) وتغطية البعد البؤري الكامل، بالإضافة إلى ثلاثة أوضاع تركيز مختلفة حتى لا تفوتكم اللحظات المهمة. وتمتاز كاميرا هاتف Reno 10x Zoom Edition بزاوية واسعة يصل عرضها إلى 120 درجة؛ ما يسهّل التقاط الصور في مساحات أكبر وإتقان الصور التي تتضمن أكثر من شخص.

كما تساعد هواتف Reno الجديدة على التقاط صور ليلية مذهلة بجودة احترافية. وتتيح وظيفة الوضع الليلي 2.0 فائق الجودة للمستخدمين التقاط صور شديدة الدقة ذات ألوان زاهية في أي وقت. باستخدام الوضع الليلي 2.0 فائق الجودة، يعالج Reno الوجوه والخلفيات بشكل منفصل لتنتج تأثيرات لون البشرة المحسنة، فتقدِّم صورة أكثر واقعية. كذلك، يدعم هاتف Reno 10x Zoom Edition تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K فائقة الجودة، بسرعة 60 إطاراً في الثانية، كما أنه مزود بخاصية التثبيت البصري وأحدث تقنيات التثبيت الإلكتروني للصور.

كاميرا سيلفي مخفية تنبثق من أعلى الهاتف كزعنفة القرش

تعتبر الكاميرا المخفية الأمامية بدقة 16 ميجابكسل من أهم المزايا التي ينفرد بها تصميم هاتف Reno. تساعد هذه الآلية على إظهار الكاميرا عند الحاجة فقط وقد خضعت لأعلى معايير اختبارات الجودة، ويمكن استخدامها لأكثر من 200 ألف مرة دون تعرضها للأعطال. حتى في حال استخدام آلية إظهار الكاميرا 100 مرة أو يزيد على مدار اليوم، فإنها تدوم لأكثر من خمس سنوات مع المستخدم غير المحترف. علاوةً على ذلك، صممت OPPO آلية للحماية عند السقوط تتيح للهاتف إمكانية الاستشعار في الوقت الفعليّ إذا كان الهاتف في حالة سقوط حر وتقوم بإخفاء الكاميرا تلقائياً لحمايتها من التحطم.

تصميم أنيق مع شاشة بانورامية كاملة

يترجم هاتف Reno هذ الشعار إلى حقيقةٍ ملموسةٍ، ويعد امتداداً لرحلة OPPO في عالم التصميم الجذاب. يعتمد تصميم الهاتف على أحدث التوجهات دون إغفال عنصريّ التناسق والجمال المتوازن. يتوفر الهاتف باللونين الأخضر والأسود الداكن، ويتميز الطرازان بمادة لامعة في الطبقة السفلية من واجهته الزجاجية، مما يوفر لمسة ناعمة دون المساس بحيوية اللون.

تم تجهيز هاتفReno 10x Zoom بشاشة بانورامية قياس 6.6 بوصة، محميّة بزجاج كورنينج جوريلا 6. ومن الناحية البصرية، يوفر الإطار الرفيع للغاية صوراً مذهلة لتبدو الشاشة وكأنها تطفو خارج هيكل الهاتف. تبلغ سماكة الحواف الموجودة على كلا الجانبين 1.63 ملم فقط، وتبلغ سماكة الحافة السفلية 3.5 ملم فقط. وتشغل الشاشة الكاملة ذات الحواف الرفيعة 93.1٪ من واجهة الهاتف فقط دون أن تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة أو التأثير على الأداء.

أداء فائق ومكونات عالية الجودة

يمتاز هاتف Reno 10x Zoom بخاصية الشحن السريع VOOC 3.0 الجديدة، وهو مزود ببطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 4065 مللي أمبير في الساعة. وتساعد خاصية الشحن السريع ذات الجهد المنخفض VOOC 3.0 على شحن الهاتف أثناء تشغيل الألعاب دون توليد حرارة زائدة أو التأثير على الأداء.

ويحتوي هاتف Reno 10x Zoom على معالج Snapdragon 855، مع ذاكرة قياسية LPDDR4x وذاكرة فلاش UFS 2.1، وتساعد كلاهما على تحسين تجربة المستخدم بشكلٍ كبير. بينما يحتوي هاتفReno على معالج Snapdragon 710 وبطارية تبلغ سعتها 3765 مللي أمبير في الساعة.

تجربة أمتع للعب

عند تشغيل الألعاب على هاتف Reno، يعمل نظام التشغيل الفائق مع مكونات الجهاز عالية الجودة على توفير تجربة أفضل وأكثر إمتاعاً للمستخدمين. ولا تقتصر تجربة الألعاب في Reno على الأداء القوي. بل تتضمن حلاً لتحسين مستوى النظام، وتقنية Hyper Boost التي طورتها OPPO بشكل مستقل وتتضمن ثلاث وحدات:Game Boost وSystem Boost وApp Boost. ونجحت هذه الوحدات في تعزيز الأداء أثناء اللعب بشكل لافت، وكذلك في تسريع نظام التشغيل وتسهيل فتح التطبيقات بسرعة أكبر. تضم السلسلة أيضاً أول هاتف محمول في العالم يحصل على شهادة الأداء العالي للألعاب من TÜV.

علاوةً على ذلك، تم تجهيز هاتفReno 10x Zoom بتقنيات مبتكرة تشمل الجل الحراري، وطبقة الجرافيت، وآلية تبريد أنابيب النحاس السائل، والتحكم ثلاثي التبريد لمراقبة درجة حرارة الهاتف الذكي بفعالية ومقاومة ارتفاع درجة الحرارة.