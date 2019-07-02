الهلال يبرم عقد شراكة مع التعاونية

أبرمت إدارة نادي الهلال اتفاقية شراكة مع شركة التعاونية للتأمين؛ لتكون بموجبها شريك النادي التأميني الحصري والرئيسي؛ وذلك لمدة خمس سنوات.

وقد وقع رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ “فهد بن سعد بن نافل” مساء اليوم الإثنين اتفاقية الشراكة مع الرئيس التنفيذي للتعاونية الأستاذ “عبدالعزيز بن حسن البوق” ؛ وذلك في المبنى الرئيس لـ “التعاونية” في العاصمة الرياض، وسط حضور معالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميّد رئيس مجلس إدارة التعاونية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال يتقدمهم الدكتور سلطان بن سعيد عضو مجلس الإدارة، والمهندس عبدالله الجربوع الرئيس التنفيذي للنادي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين التنفيذيين بالتعاونية يتقدمهم الأستاذ عادل عبدالله الحمودي نائب الرئيس التنفيذي الأول للمبيعات والتسويق.

وتبدأ اتفاقية الشراكة بين الطرفين من الموسم الرياضي المقبل، حيث ستحصل “التعاونية” على العديد من المزايا والحقوق الحصرية تشمل الفعاليات والحملات التسويقية مع النادي، وسيظهر شعار شركة التعاونية على قمصان فرق كرة القدم بـ “نادي الهلال” بجميع الفئات العمرية في المنافسات والبطولات التي تشارك فيها.

من جانبه، وصف الأستاذ “فهد بن نافل” التوقيع مع شركة التعاونية بالخطوة المتميّزة، وقال:”سعداء بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة “التعاونية للتأمين”، التي تعد شركة التأمين الرائدة في المملكة ومن أكبر شركات التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والشراكة مع التعاونية تأتي امتدادًا لمساعي النادي الحثيثة في مواصلة الارتقاء بالجوانب الاستثمارية عبر توقيع عقود مع شركات رائدة ومتميّزة في مجالها”، مقدمًا شكره وتقديره لشركة التعاونية على جهودهم في توقيع عقد الشراكة، متمنيًا في ختام حديثه أن تحقّق أهدافها بما يعود بالنفع على الطرفين.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للتعاونية الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق عن سعادته بالشراكة مع نادي الهلال، مشيراً إلى أنها أول اتفاقية شراكة تعقدها شركة التعاونية مع نادي رياضي في المملكة العربية السعودية.

وأوضح البوق في كلمته التي ألقاها خلال حفل التوقيع، أن التعاونية تدخل مجال الاستثمار الرياضي بهذه الاتفاقية، ليقينها بأن الرياضة تعد أحد أهم الأنشطة التي تستهدف جميع فئات المجتمع ولاسيما الشباب الذي يشكل الشريحة الأكبر في المجتمع السعودي، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة واهتمام قيادتنا الرشيدة، كما يتوافق مع استراتيجية التعاونية التي ترفع من تركيز الاهتمام بالعملاء والوصول إليهم بوسائل وآليات مبتكرة”.

وعبر البوق عن طموحه في نجاح هذه الشراكة لتكون نموذجاً يحتذى به في الوسط الرياضي والتأميني، كما أكد حرص التعاونية على توفير كافة المقومات التي تساعد على نجاح الشراكة مع نادي الهلال واستثمارها بشكل مثالي لتحقيق المصالح المشتركة بين الطرفين.