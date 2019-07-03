OPPO تكشف عن تقنية «الكاميرا تحت الشاشة» المبتكرة خلال المؤتمر العالمي للهواتف الذكية 2019 في شنغهاي 

كشفت OPPO النقاب اليوم عن تقنية “الكاميرا تحت الشاشة”، أحدث تقنياتها الرائدة في قطاع الهواتف الذكية والتي تتيح للمستخدمين الاستمتاع بالشاشة الكاملة لهواتفهم الذكية، وذلك في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة 2019 الذي تستضيفه شنغهاي.

وبهذه المناسبة، قال أندي شي، رئيس OPPO في الشرق الأوسط وأفريقيا: “تلتزم OPPO بإطلاق منتجات وتقنيات مبتكرة توفر للمستهلكين تجارب غامرة ومتكاملة. وتعتبر تقنية الكاميرا تحت الشاشة جزءاً من رؤيتنا للمستقبل وسعياً منا إلى الارتقاء بالمستوى التقني لقطاع الهواتف الذكية إلى آفاق جديدة. ونحن في OPPO نتطلع إلى ابتكاراتنا التقنية كوسيلة لتوسيع مخيلتنا وإدراكنا أثناء النظر إلى تطبيق مجموعة واسعة من السيناريوهات”.

OPPO تطلق أول “كاميرا تحت الشاشة” مانحة المستخدمين غامرة للشاشة الكاملة

تعتبر “الكاميرا تحت الشاشة” أحدث ابتكارات الجيل الجديد من هواتف OPPO الذكية. فمن خلال دمج الكاميرا الأمامية والشاشة، ستتيح التقنية للمستخدمين إمكانية الاستمتاع برؤية كاملة وشاشة غامرة وهاتف متكامل، إضافة إلى عرض المحتوى واستخدام الكاميرا في التصوير الفوتوغرافي ومكالمات الفيديو وإلغاء قفل الهاتف باستخدام صورة الوجه.

وتعتبر “الكاميرا تحت الشاشة” أحدث حلول الشاشة الكاملة من OPPO، وتتميز هذه التقنية بكاميرا مصممة خصيصاً تستطيع اجتذاب مزيد من الضوء؛ بينما تعزز إمكانية التحكم في تقسيم الشاشة إلى جانب المكونات عالية النفاذ التي تعزز مرور الإضاءة عبر الشاشة. علاوة على ذلك، ومن خلال خوارزميات OPPO المصممة خصيصاً وخوارزميات إزالة الشوائب من الصورة وخوارزميات توازن اللون الأبيض (white balance)، ستمكن تقنية “الكاميرا تحت الشاشة” المستخدمين من الاستمتاع بتجربة تصوير فوتوغرافي متكاملة مدعومة بمزايا فريدة على غرار نمط التصوير “سمارت بيوتي” وتقنية إخفاء العيوب في الصورة مستقبلاً.

وأضاف أندي شي: “نظراً لأن الهواتف الذكية باتت تقدم المزيد من الوظائف في الوقت الحاضر، فقد بات الطلب على شاشة عرض غامرة وكاملة مرتفعاً. فمن الشاشة ذات الكاميرا الأمامية الصغيرة على شكل قطرة الماء وتقنية إخفاء الكاميرا عبر تصميم الهيكل المحوري، إلى تقنية ’الكاميرا تحت الشاشة‘ التي تم الإعلان عنها اليوم ، تواصل OPPO استكشاف التوازن الأمثل بين الهاتف الرقيق والخفيف والشاشة الكاملة. وتأمل OPPO في تزويد المستخدمين بهواتف ذات شاشات كاملة بشكل تام من خلال هذه التقنية”.

OPPO تستعرض تقنيات الجيل الخامس وسيناريوهات تطبيق حلول Smart Home لإنترنت الأشياء وتستعد لاستقبال حقبة جديدة من تقنيات الجيل الخامس والاتصال الذكي

وعلاوة على إطلاق التقنيات المبتكرة السابقة، استعرضت OPPO أحدث إنجازاتها في تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، ومنها هاتف OPPO Reno 5G القادر على تشغيل أشهر الألعاب الضخمة على الهواتف المتحركة من خلال التقنيات السحابية عبر شبكة الجيل الخامس، ليتيح للمستخدمين الاستمتاع بالألعاب السحابية عبر تقنيات الجيل الخامس. واستعرضت OPPO في المؤتمر مميزات منصة إنترنت الأشياء المفتوحة التابعة لها Smart Home Zone والتي تتوافق مع أكثر من 20 فئة من المنتجات، بما في ذلك أكثر من 260 جهاز متوفر في المتاجر.

ولطالما عملت OPPO على تصميم ابتكاراتها وفقاً لتطلعات المستخدمين وأحدث التقنيات، وتلتزم بتعزيز تجربة المستخدمين من خلال ابتكارات أقسام البحوث والتطوير التابعة لها. وتوضح التقنيات التي استعرضتها OPPO في المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة 2019 والذي تم عقده في شنغهاي ما حققته الشركة من إنجازات على صعيد قطاع الهواتف الذكية. وبهدف مواكبة تقنيات الجيل الخامس الصاعدة، تلتزم OPPO بتوفير تجارب مبتكرة تستند إلى تقنيات الجيل الخامس للمستخدمين، وستواصل تسهيل تحقيق مجموعة واسعة من سيناريوهات عبر التطبيقات التي تتميز بتبني تقنيات الجيل الخامس والاتصال الذكي في المستقبل القريب.