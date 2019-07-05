الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود والدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 2 / 11 / 1440هـ ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة .

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.