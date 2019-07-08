شركة انتغرال تطلق مسلسل «قلبت جد» على «جوّي TV»

أعلنت انتغرال، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي والرياضي والحلول المتعلقة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، عن إطلاق مسلسل كوميدي -آكشن تحت عنوان (قلبت جد) من خلال المنصة الترفيهية (جوّي TV).

ويضم المسلسل الذي يعد اول انتاج محلي لشركة انتغرال والذي يبدأ عرضه على (جوّي TV) يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2019 بشكل يومي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية نخبة من الممثلين الذين شاركوا في مسلسل (شباب البومب)، الذي عُرض حصرياً على (جوّي TV) في رمضان على مدى عامين متتاليين، وأبرزهم: فيصل العيسى، عبدالعزيز الفريحي، محمد الدوسري، مهند الجميلي، سلمان المقيطيب، عبدالعزيز برناوي. كما يشهد العرض وللمرة الأولى، مشاركة النجم السوري سامر المصري.

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ويُعتبر مسلسل (قلبت جد) من الأعمال السعودية الكوميدية الآكشن، حيث عمل على إشرافه وإخراجه شباب سعوديين ذوي خبرة في نفس المجال، وتم تصوير كل حلقات المسلسل في العاصمة الجورجية تبليسي.

ومسلسل (قلبت جد) المكوّن من 20 حلقة، هو أول مسلسل من إنتاج (جوّي TV)، حيث أنه يكون إضافة مميزة إلى منصة (جوّي TV)، إذ أنها تعمل على نسج علاقة وثيقة مع الجمهور من خلال تقديمها أعمالاً هادفة ومسلّية في الوقت ذاته.

وفي هذه المناسبة، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة انتغرال الأستاذ حمود الرميان عن سعادته لإطلاق مسلسل (قلبت جد)، وأضاف: “إنها خطوة جديدة لشركة انتغرال، حيث بدأنا في دعم المواهب المحلية، وتوسّعنا في مجالنا إلى أن وصلنا إلى الإنتاج، وخاصةً إنتاج المحتوى المحلي السعودي “. وأكّد: “نتطلع إلى استقطاب المزيد من الأعمال الناجحة لعرضها على (جوّي TV) خلال النصف الثاني من عام 2019″.

وتُقدم منصّة (جوّي TV) أقوى محتوى ترفيهي متنوّع بهدف التركيز على تلبية الاحتياجات الترفيهية، كما توفّر للمستخدم العديد من المزايا إذ تتيح له العودة إلى بداية البرنامج التلفزيوني في أي وقت لمشاهدة الأجزاء التي فاتته.

وكذلك تزخر منصّة (جوّي TV) بأكثر من 10000 محتوى (فيديو) يمكن متابعته بطرق عدة، من خلال شاشات متعددة في الوقت نفسه، إضافة إلى متابعة برامج مختارة تم عرضها مسبقاً.