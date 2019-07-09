التعاونية تؤمّن على شركة خدمات الملاحة الجوية

أصدرت شركة التعاونية للتأمين وثيقة تأمين طبي جديدة لتقديم الرعاية الصحية لمنسوبي شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية وزوجاتهم وأبنائهم، فضلاً عن الآباء والأمهات. وقد بدأ منسوبو الشركة والتابعين لهم الاستفادة من الرعاية الصحية المميزة التي توفرها التعاونية عبر شبكتها الأكبر من المراكز الطبية والمستشفيات المعتمدة في مختلف مناطق المملكة.

من جهته أعرب نائب الرئيس التنفيذي الأول للمبيعات والتسويق عادل عبدالله الحمودي عن فخره واعتزازه بحصول شركة التعاونية على عقد التأمين الطبي لشركة الملاحة الجوية التي تعد واحدة من أهم الشركات التابعة لشركة الطيران المدني القابضة، مشيداً بالعلاقة المميزة التي تربطها بالتعاونية، وموضحاً في الوقت ذاته أن هذا الإنجاز يعكس الثقة في جودة الخدمات التي تقدمها الشركة.

وقال الحمودي “يأتي التعاقد مع شركة الملاحة الجوية ضمن خطة التعاونية لدعم نمو الأعمال وزيادة حصتها السوقية من مختلف قطاعات العملاء، حيث نجحت الشركة خلال 2019 في استقطاب مجموعة من العقود الجديدة وتجديد العقود القائمة مع كبرى الشركات والهيئات في قطاعات التأمين الطبي و المركبات و الحوادث والممتلكات”.

وأضاف الحمودي: “نفذت التعاونية مؤخراً مجموعة من عمليات التطوير في البنية الأساسية المعلوماتية استعداداً للتوجه بشكل كامل نحو للتحول الرقمي وتطوير الأنظمة والتطبيقات، من أجل زيادة تركيز الاهتمام بالعملاء والوصول إليهم من خلال آليات وبرامج ومنتجات مبتكرة يتم تصميمها لتلبية تطلعاتهم، الأمر الذي أهلها للحصول على جائزة أفضل مقدم حلول تأمينية للشركات في المملكة العربية السعودية، مستندة في ذلك على خبرتها الكبيرة في إدارة المحفاظ التأمينية والتي تمتد لأكثر من 33 عاماً”.

وفيما يتعلق بالتطوير في عمليات التأمين الطبي، أوضح الحمودي أن عمليات التأمين الطبي في التعاونية ستشهد خلال الفترة القادمة نقلة نوعية بعد نجاح الشركة في توقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها في سوق التأمين السعودي مع شركة ڤيتالتي العالمية التابعة لمجموعة ديسكفري، يتم بموجبها تطوير وإطلاق برنامج “التعاونية ڤيتاليتي” الصحي لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث تتيح هذه الاتفاقية لعملاء التعاونية الاستفادة من مزايا وخدمات برنامج ڤيتاليتي الصحي التفاعلي الفريد من نوعه، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق هذا البرنامج خلال العام الجاري.

ولفت الحمودي الانتباه إلى أن هذه العمليات التطويرية تضاف أيضاً إلى الخدمات المتميزة التي توفرها التعاونية ضمن أعمال التأمين الطبي والمتعلقة بتسهيل إجراءات الموافقات الطبية وتسوية طلبات استعاضة المصروفات الطبية لتتم في أسرع مدة زمنية، فضلاً عن الخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها الشركة مثل خدمة دوائي وطبيبي والتعاونية هيلث زون، والتعميد الفوري وبرامج التوعية الصحية ومكاتب الخدمات في كبرى المستشفيات.