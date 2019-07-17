الشركة السعودية للخطوط الحديدية وهواوي توقعان مذكرة تفاهم لتطوير نظام ذكي للسكك الحديدية في السعودية

اختارت الشركة السعودية للخطوط الحديدية شركة “هواوي”، الرائدة عالمياً في توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات، لتطوير نظام ذكي للسكك الحديدية واستكمال عملية التحول الرقمي في المملكة.

وقّعت الشركتان مذكرة تفاهم لبدء الشراكة بينهما ضمن حفل خاص أقيم مؤخراً في مقر الشركة السعودية للخطوط الحديدية، وناب عن الشركة السعودية في توقيع المذكرة رئيسها التنفيذي الدكتور بشار المالك، فيما ناب عن هواوي دينيس تشانغ الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة.

وبموجب الشراكة الجديدة ستعمل الشركة السعودية للخطوط الحديدية و”هواوي” معاً على تصميم وابتكار نظام ذكي جديد للسكك الحديدية في المملكة، ويشمل ذلك تركيب الجيل التالي من الشبكة اللاسلكية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية وشبكات الجيل الخامس (5G) في جميع أنحاء شبكة السكك الحديدية التابعة للشركة. وسيتضمن هذا التعاون أيضاً عقد دورات تدريبية ومشاركة الخبرات المتعلقة بالحلول المبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة بالسكك الحديدية. ويهدف ذلك إلى تمكين الشركة السعودية للخطوط الحديدية من تقديم خدمات أعلى مستويات الخدمة الموثوقة في مجال السكك الحديدية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وكانت هواوي قد أقامت معرضها المتنقل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مقرات الشركة السعودية للخطوط الحديدية، حيث عرضت في معرضها هذا العام مجموعة من التقنيات المتطورة التي تعتبر حجر الأساس لعملية التحول الرقمي. وتشمل هذه التقنيات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والنظام التخزيني الذي يعتمد على تقنية فلاش، وتقنية Wi-Fi 6، والشبكة الداخلية المحدود المعروفة باسم “Campus Network”، ومراكز البيانات السحابية، والشبكات اللاسلكية (WAN) المرتبطة بالبرمجيات، ونظام التدخل النشط في حالات الطوارئ Active-Active Disaster Recovery، وأنظمة المراقبة الذكية عبر الفيديو.

من جانبه قال دينيس تشانغ الرئيس التنفيذي لشركة “هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة: “نتطلع إلى العمل مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية لتطوير نظام ذكي فريد من نوعه لشبكة السكك الحديدية، والذي سيتم تصميمه خصيصاً ليتلاءم مع احتياجات المملكة. إنه واحد من أضخم مشاريع البنية التحتية ولا شك أنه سيعود بالنفع الكبير على المملكة. نتشرف بالمشاركة في إنجاز هذه المهمة التي تتيح لنا تكريس ما لدينا من خبرة وتقنيات مبتكرة لتحويل هذه الرؤية إلى واقع”.