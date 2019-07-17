عقدت انتغرال، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي والرياضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اجتماع طاولة مستديرة للنقاش حول مسلسل “قلبت جد”، شارك فيه كل من الرئيس التنفيذي لشركة انتغرال الأستاذ حمود الرميان، والفنان فيصل العيسي ومجموعة من الإعلاميين.

وتم خلال الاجتماع البحث في تفاصيل المسلسل الذي يُعتبر أول مسلسل من إنتاج “جوّي TV”، وهو من الأعمال السعودية الكوميدية الآكشن، إذ أشرف على تنفيذه وإخراجه شباب سعودي ذوو خبرة في المجال نفسه، وتم تصوير كامل حلقات المسلسل في العاصمة الجورجية تبليسي.

وتقدّم شركة انتغرال تجربة استثنائية لجيل الترفيه الرقمي من خلال “دوري بلس” و”جوّي TV” حيث يقدّم تطبيق “دوري بلس” بثاً مباشراً لمتابعي كرة القدم. أما تطبيق “جوّي TV”، فيُعدّ نقلة في مجال البث التلفزيوني المباشر، حيث يوفّر أكثر من 30 قناة متميزة، بالإضافة إلي مكتبة ضخمة تُقدّم مجموعة من الأفلام وأحدث الإصدارات العربية والدولية من هوليوود وبوليوود. والجدير بالذكر أن شركة انتغرال من أوائل الشركات بالمنطقة التى أطلقت خدمة OTT التي تجمع بين البث التليفزيوني المباشر والفيديو عند الطلب.

وخلال اللقاء، لفت الرئيس التنفيذي لشركة انتغرال الأستاذ حمود الرميان إلى أن صناعة المحتوى والإنتاج التلفزيوني المحلّي تشهد نهضة حقيقية على مختلف المستويات، مؤكداً أنّ مسلسل “قلبت جد” يمثّل أحد الخيارات الرائدة في شركة انتغرال لاستثمار الطاقات والمواهب المحلية التي تعدّ الأقدر على مخاطبة المجتمع السعودي، وفهم تطلعاته، وبخاصة في المجال الترفيهي الذي يشكّل محور المسلسل. وأضاف قائلاً: “إيماناً منا بأهمية وضرورة أن تكون منتجاتنا أقرب إلى العميل وفي الوقت الذي يناسبه، نقدّم مسلسل “قلبت جد” عبر منصّة “جوّي TV” الرقمية، الذي يمنح العميل فرصة لمتابعة كل أحداث المسلسل ومجرياته في أي وقت؛ الأمر الذي يواكب أيضاً توجهات رؤية السعودية 2030 لتلبية احتياجات العملاء ومن ضمنها خدمات الترفيه، بأعلى التقنيات وأسهل الطرق.”

يُذكر أن منصّة “جوّي TV” تقدّم أقوى محتوى ترفيهي متنوّع بهدف التركيز على تلبية الاحتياجات الترفيهية، كما توفّر للمستخدم العديد من المزايا إذ تتيح له العودة إلى بداية البرنامج التلفزيوني في أي وقت لمشاهدة الأجزاء التي فاتته، وكذلك تزخر منصّة “جوّي TV” بأكثر من 10000 محتوى (فيديو) يمكن متابعتها بطرق عدة، من خلال شاشات متعددة في الوقت نفسه، إضافة إلى متابعة برامج مختارة تم عرضها مسبقاً.