«صلالة روتانا» يتربع على عرش أفخم المنشآت السياحية في الشرق الأوسط

حاز منتجع صلالة روتانا الذي يعد واحداً من أرقى وأفخم منشآت الضيافة في منطقة الشرق الأوسط على جائزة “أفضل فندق للأسرة العربية” عن العام 2019.

وخلال المؤتمر الحادي عشر للملتقى العربي للإعلام السياحي، الذي عقد أخيراً في العاصمة المصرية، القاهرة، بمشاركة ما يزيد على 40 مؤسسة من 13 دولة عربية، استطاع “روتانا صلالة” أن يكرّس نفسه وجهة رائدة بالنسبة للسياحة والأسرة العربية في وقت واحد.

وقد أثنى أعضاء وخبراء لجنة التحكيم خلال المؤتمر بمزايا ومرافق المنتجع الفاخر ذي الخمس نجوم، والذي يُعد أول فنادق مجموعة “روتانا” في عُمان، وأكبر فندق منفرد في السلطنة من ناحية عدد الغرف.

ويضم المنتجع المطل على المحيط الهندي 422 غرفة وجناح، موزعة بين البحيرات، والممرات المائية، والقنوات الاصطناعية في مشروع شاطئ صلالة الضخم والمذهل.

ويتميز المنتجع بتصميم عمراني أنيق مستوحى من التراث العُماني الغني، حيث تم استخدام الصخور في عملية البناء، واستخدام الحجر أيضاً في تشييد هيكل الأسرّة والطاولات والأرائك، فضلاً عن تزيين المداخل والأقواس الحجرية المصممة باستخدام الطرق التقليدية بنقوش وزخارف عربية بديعة.

ويوفّر هذا النسق المعماري الفاخر فرصة للاسترخاء والتأمل لكافة الضيوف والزوار وخصوصاً مع تصميمه الداخلي الفذّ الذي يتيح لأشعة الشمس التغلغل بين أروقته على مدى اليوم. كما يتميز المنتجع بأسقف عالية، وقبة مركزية مبنية من الطين الأحمر مع نوافذ ذات مشربيات مزخرفة.

ويقع منتجع روتانا صلالة الرائع والمفعم بالهدوء والاسترخاء على بعد 25 دقيقة فقط بالسيارة من مطار مدينة صلالة، التي تجذب عشرات آلاف السياح على مدار العام، والذين يستمتعون بمناظرها الطبيعية الخلابة، خصوصاً خلال موسم فصل الخريف الحالي، حيث حرارة الطقس المعتدلة والجو الرائع والبديع والامطار التي تحول صلالة لواحة خضراء، بما يتيح لك ولعائلتك قضاء إجازة لا تُنسى.

وتتوفر في المنتجع العديد من الخدمات المميّزة، وعلى رأسها مجالسة الأطفال، والمطاعم الغنية بالأطعمة الشرقية والغربية على حد سواء مثل مطعم وبار الشاطئ ومطعم سيلك رود المميز، إلى جانب المساحات الشاسعة المتخمة بالمناظر الطبيعية، والأنشطة الرياضية، والمائية،والترفيهية و أيضا المنتجع الصحي زين سبا حيث يمكنك الحصول علي جلسه تدليك تعيد اليك نشاطك اليومي و ركوب الدرجات وغيرها الكثير وبأسعار مناسبة ومغرية جدا.