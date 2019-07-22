الآن .. تطعيمات الحج بمستشفيات د.سليمان الحبيب بالرياض والقصيم والخبر

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية عن توفيرها لتطعيمات الحج لهذا العام 1440 هـ بكافة مستشفياتها ومراكزها الطبية بالرياض والقصيم والخبر ، وذلك بهدف التحصين والوقاية من الأمراض المعدية أثناء أداء فريضة الحج . ويأتي هذا بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الحج والعمرة ، ولما لذلك من أهمية قصوى في وقاية وحماية حجاج وزوار بيت الله الحرام.

وقال الدكتور إياد أبو جياب المتخصص في طب الأسرة والمجتمع أن تطعيم الحمى الشوكية يعتبر إلزامي لجميع الراغبين في أداء فريضة الحج بالإضافة إلى التطعيمات الخاصة بالإنفلونزا الموسمية . مشدداً على عدم التهاون في أخذ هذه التطعيمات للجميع وخاصة كبار السن ومرضى السكري والمصابين بأمراض القلب والكلى والكبد والجهاز العصبي بالإضافة إلى المصابين بضعف المناعة . على أن يكون ذلك قبل السفر لأداء فريضة الحج ، كي يتمكن الجهاز المناعي من تكوين الأجسام المضادة واللازمة للدفاع عن الجسم بمثل الإصابة بهذه الأمراض المعدية ومضاعفاتها.

وأوضح د.أبوجياب أن الأمراض ذات البعد الوبائي مثل الإنفلونزا و الحمى الشوكية تشكل خطراً على الصحة العامة خاصة في مثل هذه التجمعات البشرية من مناطق مختلفة حول العالم وتحديداً أثناء الطواف والسعي والرمي ومناسك الحج المختلفة . حيث تزداد فرص انتقال الأمراض التنفسية المعدية بكثرة بين الحجاج.

ونصح د. أبو جياب الحجاج بالإبتعاد قدر الإمكان عن الأماكن قليلة التهوية وتجنب الإختلاط المباشر والرذاذ المتطاير نتيجة العطس أو السعال من أنف وحلق المريض ، إذ أنه يعد من أهم طرق انتقال العدوى إلى الشخص السليم . كما حث المصابين بالأمراض التنفسية المزمنة مثل الربو وانسداد الشعب الهوائية وتكيسات القصيبات الهوائية على ضرورة مراجعة أطبائهم قبل الذهاب للحج.

واختتم د. أبو جياب حديثه قائلاً بأن هذه اللقاحات آمنة تماماً سواء للصغار أو كبار السن وذات فاعلية كبيرة بإذن الله للوقاية من الأمراض المعدية والخطيرة . مختتما حديثه عن تمنياته بالصحة الدائمة للحجاج والقبول من الله عز وجل .