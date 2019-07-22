في إطار الجهود الرامية لتوطين أفضل الممارسات العالمية في قطاع إدارة المرافق، وقّع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة “مشروعات” اتفاقية شراكة مع شركة “سيركو”، الشركة العالمية المتخصصة في مجال إدارة المرافق، لمدة 3 سنوات.

وبموجب هذه الاتفاقية المشتركة، سيستفيد برنامج “مشروعات” من الخبرات العالمية الواسعة التي تمتلكها شركة “سيركو الشرق الأوسط” في قطاع إدارة الأصول والمرافق، وذلك من خلال وضع دليل إدارة الأصول والمرافق الوطنية، والذي سيسهم في تطوير وتعزيز منظومة نقل المعرفة والخبرات للجهات الحكومية في إدارة أصولها ومرافقها، بهدف تحسين وتعزيز عمل منظومة إدارة المرافق العامة.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقتٍ يشهد فيه قطاع إدارة المرافق نمواً سريعاً نتيجة الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها المملكة خلال السنوات العشر الماضية لتعزيز استدامة البنى التحتية، حيث من المتوقع أن يزداد إنفاق المملكة على إدارة المرافق الحكومية إلى أكثر من 300 مليار ريال سعودي بحلول العام 2030 إذا استمرت الجهات بنفس الممارسات الحالية، وذلك وفقًا لتقرير اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة الصادر في العام 2015.

وفي هذا الجانب، قال المهندس أحمد بن مطير البلوي، مدير عام البرنامج:”نؤمن بقدرة الكوادر السعودية على المشاركة الإيجابية وتحمل المسؤولية كاملة في إدارة المرافق العامة. ونحن نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية التي تمتلكها شركة “سيركو” لنقل المعرفة والخبرات وتأهيل وتدريب كوادر البرنامج والجهات الحكومية، وتطوير مهاراتهم في إدارة المرافق”.

وأضاف البلوي: “يُعد حجم إنفاق المملكة على إدارة مرافق البنى التحتية ضمن المعدلات العالية وفق المعايير الدولية، وتسعى المملكة لتحسينجودة المخرجات ورضا المستفيدين، خاصة وأنها تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز كفاءة رأس المال والجودة في إدارة المرافق العامة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030. ومن هذا المنطلق، نسعى إلى تهيئة المناخ الملائم لقيادة عملية التحول في إدارات المرافق، لتمكين الجهات الحكومية من تطوير بيئة مرنة لإدارة مرافقها وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والفعالية”.

وبدوره، قال فِل مالم، الرئيس التنفيذي لـ “سيركو الشرق الأوسط”: “تتمتع سيركو الشرق الأوسط بحضور قوي في المنطقة منذ أكثر من 60 عاماً، حيث قامت بدعم إدارة العديد من مرافق المشاريع العملاقة إقليمياً، وبالتالي تمتلك خبرات واسعة وفهم عميق لكيفية إدارة المرافق الحكومية. ومن خلال هذه الاتفاقية، نوّد أن نؤكد التزامنا بدعم الجهود التي تقوم بها حكومة المملكة من خلال البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة، والذي سيكون له دورًا إيجابيًا في تعزيز استدامة البنية التحتية، ودعم الجهات الحكومية في إدارة مرافقها، تماشياً مع أفضل المعايير العالمية في هذا المجال”.

الجدير بالذكر أن شركة “سيركو الشرق الأوسط” تمتلك خبرة واسعة في إدارة المرافق وفي مجالات الطيران والدفاع والصحة وإدارة المرافق المتكاملة والنقل، إضافة إلى إدارة العديد من المرافق في المملكة، والتي تشمل مشروع السكة الحديدية الذي يربط شمال المملكة بجنوبها، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وتجهيز مطار الملك فهد الدولي بالدمام بخدمات الإطفاء والإنقاذ، إلى جانب إدارة عدد كبير من المرافق الأخرى مع القطاع الخاص.