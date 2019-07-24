التعاونية تؤمّن على هاليبرتون عملاق الطاقة في العالم

نجحت التعاونية للتأمين في ضم شركة هاليبرتون إلى قائمة كبار عملائها بعد أن أصدرت وثيقة تأمين طبي جديدة لتوفير الرعاية الصحية لمنسوبي هاليبرتون داخل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، عبر أكبر شبكة من مقدمي الخدمة الطبية المعتمدين.

وتعد شركة هاليبرتون واحدة من أكبر مزودي خدمات ومنتجات الطاقة في الولايات المتحدة والعالم، حيث تأسست منذ 100 عام، ويعمل بها أكثر من 60,000 موظف في 80 دولة.

وفي هذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي الأول للمبيعات والتسويق عادل عبدالله الحمودي:” يأتي التعاقد مع شركة هاليبرتون ضمن خطط التعاونية لتطوير أعمالها والحفاظ على حصتها القيادية في السوق، وذلك من خلال إصدار وتجديد عقود التأمين مع الشركات الكبرى في المملكة، بالإضافة إلى استقطاب عقود التأمين على شركات عالمية ومتعددة الجنسيات لها نشاط قوي ومميز، وتقوم بتنفيذ مشروعات حيوية وعملاقة تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني”.

وأضاف الحمودي: ” نتطلع لتقديم خدمات الرعاية الصحية المميزة لشركة هاليبرتون، في إطار الرؤية الاستراتيجية للتعاونية التي تهدف إلى تركيز الاهتمام بالعملاء وتحسين تجربتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، ومساعدتهم على مواجهة تبعات المخاطر التي يتعرضون لها، مع التوسع في شبكة مقدمي الخدمة بالتعاقد مع مقدمي خدمة طبية مميزين داخل المملكة وخارجها، وهو الأمر الذي أثبت فعاليته في الخدمات التي تقدمها التعاونية ضمن عقدها للتأمين الطبي على منسوبي وزارة الخارجية السعودية الذين يمثلون الوطن في مختلف دول العالم”.

هذا، وتمتلك التعاونية العديد من المزايا التنافسية، من حيث القوة المالية، والخبرة الفنية التي تمتد لأكثر من 33 عاماً، والمحفظة التأمينية المتنوعة التي تتضمن أكثر من 60 نوعاً تأمينياً في قطاعات الطبي والسيارات والممتلكات والحوادث، إضافة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية، عن طريق الكوادر البشرية الأكثر تأهيلاً في مجال التأمين يتقدمهم سعوديون يشكلون أكثر من 81% من منسوبي التعاونية.