Oppo تطلق هاتف Reno Z الجديد في المملكة العربية السعودية

يتوفر الهاتف بسعر 1549 ريال بدءاً من 23 يوليو لدى عدد من المتاجر المختارة في الرياض وجدة والدمام

وسّعت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، سلسلة هواتف Reno الرائدة بإطلاق هاتف Reno Z الجديد في المملكة العربية السعودية. وبتصميمه المخصص لتوسيع آفاق رؤية المستخدمين، يتمحور مفهوم الهاتف حول مشاهدة العالم من زوايا جديدة كلياً باستخدام تقنيات مبتكرة ترتقي بتجربة التقاط الصور والترفيه عبر الهواتف المتحركة إلى مستويات جديدة. ويتوفر هاتف Reno Z في أسواق المملكة اعتباراً من 23 يوليو بسعر قدره 1549 ريال في عدد من المتاجر المختارة في الرياض وجدة والدمام، وبلونين مميزين هما الأسود الكاحل والأرجواني.

وفي هذا السياق، قال أندي شي، رئيس شركة OPPO في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “يقدّم هاتف Reno Z مزايا القوّة والتميز التي تشتهر بها سلسلة هواتف Reno الرائدة بحلة جديدة، ليمنح المستخدمين تجربة OPPO الفريدة من نوعها. وانطلاقاً من التزامنا بتقديم هواتف مبتكرة تتيح للمستخدمين التقاط صور رائعة للعالم المحيط بهم في شتى ظروف الإضاءة، يسعدنا توفير الهاتف الذكي الجديد للعملاء في المملكة العربية السعودية وكلنا أمل أن يشجعهم على استكشاف عالمهم بأسلوب جديد حافل بالمغامرات”.

ونظراً لأن هواتف Reno تركز على التميز في أداء الكاميرا، يتجلى هذا التركيز بوضوح في هاتف Reno Z المزود بكاميرا خلفية من علامة سوني طراز IMX 586 بدقة 48 ميجابكسل فائقة الوضوح، تتيح للمستخدمين تجسيد جمال العالم المحيط بهم في صور عالية الدقة. فالصور الملتقطة باستخدامه تتميز بجودة عالية ودقة لونية كبيرة، بينما تأتي تقنية EIS لتثبيت الصورة وإمكانات التقاط مقاطع الفيديو بجودة 4K لتتيح الحصول على مقاطع واضحة بسهولة كبيرة. وبفضل وضع التصوير الليلي 2.0 فائق الجودة، يقدّم هاتف Reno Z مشاهد ليلية رائعة، لتحفل الصور الملتقطة في ظروف الإضاءة الخافتة بأدق التفاصيل دون الإفراط في إضاءتها.

أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي عالية الوضوح من خلال التصوير الدقيق الذي يلتقط صوراً طبيعية وواقعية، وهي معززة باستخدام خوارزمية تحسين الصورة الشخصية وتستهدف وضعيات الإضاءة الخلفية، الأمر الذي يمنح الصور مظهراً أكثر بهاءً ويجعلها غنية بالتفاصيل الشخصية.

وسواء كان استخدامه بغرض العمل أو الترفيه، فإن Reno Z على أهبة الاستعداد دائماً لتقديم أداءٍ مميز. ويعود الفضل في ذلك إلى ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت وذاكرة تخزين سعة 128 جيجابايت، ليقدم أداء فائقاً دون أية عوائق، وتجربة انسيابية للغاية. وعبر تحسين الأداء وتجربة المستخدم من خلال واجهة ColorOS 6.0 المدعومة بنظام أندرويد والتي صممتها OPPO، يقدم الهاتف الأداء المرجو بصرف النظر عن هدف استخدامه، بدءاً من تشغيل الألعاب وحتى بث مقاطع الفيديو إلى تصفح مكتبة كاملة من الصور الملتقطة بكاميرا Reno Z المذهلة، لتبقى تجربة المستخدم في غاية المرونة والانسيابية.

ويأتي هاتف Reno Z مزوداً ببطارية بسعة 4035 ميلي أمبير مع خاصية الشحن فائق السرعة VOOC 3.0، لإطالة مدة الاستخدام وعمر البطارية وتوفير سرعة قصوى في شحنها أكثر من أي وقت مضى.