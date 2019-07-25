أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية اليوم وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ، عن عمر يناهز 93 عاماً.

وجاء في البيان : “وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 يوليو 2019 على الساعة العاشرة و 25 دقيقة بتوقيت تونس المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس”.

وكان الرئيس التونسي قد نٌقل مساء الأمس إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، بقرار من الأطباء المباشرين له.