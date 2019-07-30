أمير حائل: تدشين وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تصب في خدمة المواطن

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل اليوم، جلسة مجلس المنطقة الثانية في دورة الانعقاد الثالثة للعام المالي 1440 / 1441، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، وأعضاء مجلس المنطقة بصالة الاجتماعات الرئيسية بمبنى الإمارة.

وفي مستهل الجلسة أكد سموه إن المنطقة تشهد هذه الأيام تدشين وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تصب في خدمة المواطن، حاثاً أعضاء المجلس من مدراء الإدارات الحكومية على متابعة سير المشاريع وتنفيذها حسب الجداول الزمنية الموضوعة وبأعلى درجات الجودة”، مُشيداً بدور الإعلام في منطقة حائل وأهميته في إيضاح جوانب القصور.

ولفت سمو أمير منطقة حائل النظر إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين على ما يخدم المواطنين ويحقق طموحهم، واستعرض المجلس احتياجات المنطقة التي تقدم بها الأهالي، إضافة إلى توصيات اللجان المختصة بشأنها وذلك لإقرارها من قبل المجلس والرفع بها إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم حيالها من اعتمادات، وفي نهاية الجلسة أصدر المجلس القرارات والتوصيات المناسبة.