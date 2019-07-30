«مدني حائل» ينظم حملة «دماؤنا لضيوف الرحمن»

تنظم مديرية الدفاع المدني في منطقة حائل، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة حائل، حملة للتبرع بالدم لحجاج بيت الله الحرام تحت شعار «دماؤنا لضيوف الرحمن» وتستقبل الحملة الراغبين بالتبرع اعتباراً من يوم غداً الأربعاء ولمدة يومين. وأوضح الناطق الرسمي لمدني حائل المقدم نافع الحربي؛ أن مقر الحملة لليوم الأول سيكون في مركز الدفاع المدني بالدائري بحي الملك عبدالله من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، ويوم الخميس من الساعة السادسة مساءً حتى العاشرة ليلاً أمام مجمع لولو ماركت، ويشارك فيها عدد من منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة والمتطوعين، مشيراً إلى أن الدعوة عامة للجميع.