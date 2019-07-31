الشيخ الموكلي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله الشيخ حسن بن محمد بن خلوي الموكلي أحد أعيان وشيوخ محافظة صبيا بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء وأديت الصلاة عليه بالجامع الكبير بقرية أبو السلع والتي ووري الثرى فيها وسيتم استقبال المعزين في قصر الصفا بقرية أبي السلع .

الشرق تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى محمد بن أحمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، وكافة أسرة الفقيد، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه جنات النعيم.