OPPO تستعرض تقنية شاشة Waterfall Screen بجمالها المطلق وتجربتها البصرية الفريدة

كشفت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، النقاب عن نموذج أولي لهاتف متحرك بشاشة تأتي بتصميم Waterfall Screen وتقدّم تأثيراً بصرياً معززاً نظراً لانحناء أطراف الجهاز بزاوية تبلغ نحو 88 درجة تجعله دون حواف تقريباً. ويجسد هذا النموذج مساعي OPPO المستمرة لإضفاء مزيد من الابتكار على تصاميم وأحجام وأشكال هواتفها الذكية الجديدة، ويعكس جهودها المتواصلة لإطلاق تقنيات جديدة للشاشة الكاملة وتعزيز الطابع الجمالي في هواتفها.

ويعتبر استكشاف تصاميم وأحجام وأشكال ومواد جديدة، كما ظهر في شاشة Waterfall Screen أحد الميادين الرئيسية الخمسة لعمليات البحث والتطوير في شركة OPPO التي تتمتع بخبرة واسعة في تصاميم الشاشات المنحنية أيضاً. ففيما مضى، جاء هاتف OPPO Find X مزوداً بشاشة Panoramic Arc Screen البانورامية المقوّسة التي ترفع نسبة الشاشة المرئية إلى 93.8%.

وتواظب OPPO على تعزيز التناغم بين التصاميم الجميلة والتقنيات المبتكرة في منتجاتها لتقدم لعملائها طيفاً واسعاً ومتنوعاً من الهواتف الذكية، وتمثل شاشة Waterfall Screen أحدث ابتكارات الشركة في التصاميم الخارجية لهواتفها.

وفي هذا السياق، قال أندي شي، رئيس شركة OPPO في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “نؤمن في شركة OPPO بأهمية تمكين العملاء من التمتع بالتقنيات المبتكرة والمميزة، لذلك جاءت شاشة Waterfall Screen لتجمع بأسلوب فريد من نوعه بين التقنيات الحديثة والإبداع في شركتنا، والتي نهدف من خلالها إلى توفير تجربة بصرية غامرة ومميزة ومظهراً مفعماً بالجمال لمستخدمي هواتفنا”.