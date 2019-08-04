«آل الشيخ» ‫يستقبل الدفعة الثالثة من أسر وذوي شهداء ‬هجوم نيوزيلندا الإرهابي

استقبل معالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم بالصالة الجنوبية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الدفعة الثالثة من أسر وذوي شهداء الحادث الإرهابي للمسجدين في دولة نيوزيلندا، الذي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باستضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والبالغ عددهم 200 حاج وحاجة. ‪

‫أوضح ذلك لـ “الشرق” المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاسلامية عبدالعزيز العسكر، مشيراً إلى أن معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أكد أن المملكة العربية السعودية عانت كثيرا من الإرهاب وقتل منها ناس كثيرون، واستهدفت بالإرهاب لأنها رأس العالم الإسلامي وإذا أصيب الرأس أصيب البدن، ولكن المملكة برجالها وقيادتها وأبنائها تظل قلعة قوية تحافظ على الإسلام والمسلمين وتقدم الغالي والنفيس لخدمة الإسلام‪.

‫من جانبهم قدم الضيوف شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله -، على حفاوة الاستقبال الغير مستغربة من أبناء المملكة، داعين المولى القدير أن يديم على المملكة عزها ورخائها واستقراراها، مُثمنين في الوقت نفسه الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة المسلمين وتلمس احتياجاتهم والمساهمة في رفع الظلم عنهم.

‫حضر مراسم الاستقبال سعادة قائد قوة جوازات الحج مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الحج اللواء خالد الجعيد، وفضيلة وكيل الوزارة للشؤون الاسلامية الدكتور عبدالله الصامل، والمدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الأستاذ عبدالرحمن التويجري، والمدير العام للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي الأستاذ عبدالرحمن العطاالله، ونائب القنصل النيوزلندي في المملكة.